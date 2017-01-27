Ekol’den Trieste ile Baltık-Adriyatik koridoruna Intermodal bağlantı

Trieste ile Kiel arasındaki demir yolu mesafesi 1.360 km, Kiel ile Göteborg arasındaki deniz yolu mesafesi ise 234 deniz mili. Tren, 32 birim treyler taşıyabilen 16 çift cep vagondan oluşacak. Bu yeni hattın treni her Çarşamba saat 10.00'da Trieste'den yola çıkıp bir sonraki gün saat 14.00'te Kiel'e ulaşacak. Pazar günleri ise saat 13.00'te Kiel'den hareket edip pazartesi 17.00'de Trieste'ye dönecek.

Yeni intermodal bağlantısı üzerine açıklama yapan Ekol Lojistik Taşımacılık Grubu Genel Müdürü Murat Boğ; "Ekol'ün genişleme stratejisinin devamı olarak İskandinavya, Kuzey Almanya, Baltık Denizi ile Güney Avrupa ve Türkiye, İran gibi ülkeleri birbirine bağlayacak yeni bir intermodal köprüyü devreye aldığımız için büyük gurur duyuyoruz. Kiel'e ulaşacak tren bağlantısıyla beraber, Göteborg gibi diğer bölgelere Cuma sabahından başlayarak teslimatlar yapılacak. Yeni bağlantımız ile Kuzey Almanya, Danimarka, Finlandiya ve İsveç’e hızlı teslimat yapabileceğiz. Bu avantajı kullanarak Trieste ve Kiel arasındaki bu yeni intermodal çözümümüzüen kısa sürede haftada iki sefere çıkarmayı planlıyoruz. Transit sürelerimizi daha da optimize etmemize yardımcı olacak bu gelişme, müşterilerimiz için sevindirici bir haber" dedi.

Kısa süre önce Trieste'de bulunan EMT Terminal'in çoğunluk hisselerini satın alan Ekol’ün de girişimi sonucunda Trieste Limanı'nın kuzeydeki pazarlara doğru daha da yayıldığını kanıtlayan bu yeni hizmet ile ilgili Trieste Liman Yönetimi Başkanı Zeno D'Agostino; "Bu proje Trieste'nin demir yolu taşımacılığı için ne kadar uygun bir konumda olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Limanımızın Orta ve Doğu Avrupa'ya açılan öncelikli giriş kapısı olduğunu da göstermiş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekol Lojistik Hakkında

Ekol, faaliyetlerine başladığı 1990 yılından itibaren odak noktasında tuttuğu müşteri memnuniyeti ile Avrupa’da sektörünün öncü markası olmayı hedeflemektedir. Uluslararası taşımacılık organizasyonu ile başlanılan noktadan itibaren, üçüncü parti lojistik hizmetlerini de sunan bütünleşik şirket yapısına ulaşan Ekol, uzun yılların verdiği bilgi birikimi, kalifiye insan kaynakları ve üst düzey teknoloji uygulamalarıyla, farklı sektörlerdeki müşterilerine lojistik ve tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır.

Türkiye’de toplamı 750.000 m2’yi bulan tesislerinin yanında; Almanya, İtalya, Romanya, Fransa, Yunanistan, Ukrayna, Bosna, Macaristan, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Çekya ve İran’da toplamda 100.000 m2 alana sahip tesisleriyle hizmet sunmaya devam etmektedir. 500 milyon Euro’yu aşan iş hacmi, 5.500 araçlık filosu, 6.500’ü aşkın çok uluslu çalışanıyla Ekol Lojistik; hem Türkiye’de hem de Avrupa’da öncü entegre lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer almaktadır.

Türkiye’deki ve Avrupa’daki en son teknolojiye sahip dağıtım merkezleri ve genç, çevreci filosuyla Ekol Lojistik, değişen uluslararası pazarların her türlü ihtiyaçlarına uygun hizmet için çalışmaktadır. Ekol, uçtan uca tedarik zinciri yönetimi çözümlerini, en gelişmiş intermodal ve taşımacılık ekipmanlarıyla geniş ve kapsamlı depo ve x-dock tesisleri ile sunmaktadır.

Daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi çözümler için Ro-Ro yatırımlarını gerçekleştiren Ekol, en son teknolojiye sahip her biri 240 treyler kapasiteli 5 Ro-Ro gemisi ile; haftanın dört günü Haydarpaşa-Trieste limanları ve haftanın bir günü İzmir/Alsancak-Sete limanları arasında seferlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda, haftanın bir günü Almanya’nın Trieste, Köln, Ludwigshafen ve Kiel şehirlerine, Çekya’nın Ostrava ve Fransa’nın Sete ve Paris şehirlerine toplam 48 blok tren ile faaliyetlerini sürdürmektedir.