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Egepen Deceuninck sürme sistemleri

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
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Türkiye’nin önde gelen PVC kapı ve pencere üreticisi Egepen Deceuninck’in yazın sıcağı kışın ise soğuğu engelleyen sürme sistemleri ile bu yaz çok daha serin geçecek. Egepen Deceuninck’in geliştirdiği sürme sistemleri, ses ve ısı yalıtımında üstün bir performans sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda estetik tasarımları, mekanlara olan uyumu ve çevre dostu olmalarıyla da fark yaratıyor

Egepen Deceuninck sürme sistemleri
Sektöre getirdiği yeniliklerle Türkiye’nin öncü PVC kapı ve pencere sistemleri üreticisi Egepen Deceuninck, sürme sistemleri ile tüketicilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Isı ve ses yalıtımı açısından sağladığı faydaları, geniş renk ve ürün yelpazesi ile bir araya getiren Egepen Deceuninck’in sürme sistemleri, kullanıcılara üst düzey bir performansla birlikte estetik ve ferah mekânlar da yaratıyor.

Egepen Deceuninck Sürme Sistemleri’yle evler koruma altında

Egepen Deceuninck tarafından geliştirilen ve IFT Rosenheim Laboratuvarı tarafından Türkiye’nin ısı ve ses yalıtımında en iyi ürünü seçilen Legend Sürme Sistemi kusursuz ses ve ısı yalıtımının yanı sıra, mekanlara yer kazandırması, kullanım kolaylığı, geniş açıklıklarda uygulanabilme özelliğiyle de öne çıkıyor. Sisteme özel contaların kullanıldığı HS 76 PVC Sürme Sistemi’nde ise hem profillerde hem de detaylarda izolasyon kavramı ön planda tutuluyor. PVC Sürme Sistemi de sürme kasa, sürme pervaz kasa, sineklikli sürme kasa, üç ray kasa, sabit sürme kasa ve sabit sürme pervaz kasa kullanımı ile tüketicilere birçok farklı çözüm sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Egepen Deceuninck’in sürme sistemleri ses ve ısı yalıtımında üstün performansları, mekanlara uyumlu estetik tasarımları ve çevreye duyarlı özellikleriyle öne çıkıyor. Uzun ömürlü olan ve az bakım isteyen ürünler, vadelerini doldurduğu anda yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor ve yeniden işlenebiliyor. Krem, antik meşe, kiraz, altın meşe, winchester, budaklı winchester, fındık, vizon, antrasit gri, koyu meşe, venge, gümüş ve kül siyahı gibi renk alternatiflerine sahip olan ürünler, mekânlara yepyeni bir atmosfer kazandırıyor.
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