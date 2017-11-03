Ege Vitrifiye'den Banyo Trendinde Mat Renkler

Renklerin insanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri biliniyor. Örneğin yeşil rengin dinlendirdiği veya mavinin özgürlük hissini uyandırırken, huzur verdiği bilinen örnekler arasında… Ege Vitrifiye geliştirdiği mat renk skalasıyla kişilerin kullanırken mutlu ve huzurlu hissettiği alanlar yaratmayı hedefliyor. Kullanıcıların kendi tarzlarında banyolar tasarlaması amacıyla geliştirilen lavabolar, fonksiyonel yapıları ve estetik duruşlarıyla bulundukları atmosferi kişiye özel hale getiriyor. Mobilya üzerinde kullanılan ürünler minimal çizgileriyle dikkat çekiyor. Ege Vitrifiye’ nin lavabo ve klozetlerde sunduğu mat sırlı banyo çözümlerini deneyimlemenin şimdi tam zamanı!

Basın Bülteni