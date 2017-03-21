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Ege Seramik, Unicera Fuarı'nda yeni ürünlerini sundu

21 Mart 2017 Salı 17:26
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Ege Seramik, Unicera Seramik Mutfak Banyo Fuarı’nda sergilediği 2017 Spring Collection ürünleri ile banyo ve mutfaklardaki yeni trendleri belirledi.

Ege Seramik, Unicera Fuarı'nda yeni ürünlerini sundu
Türk Seramik Sektörü’nün en büyük fuarı olan Unicera Seramik Mutfak Banyo Fuarı,  8-12 Mart tarihleri arasında Yeşilköy Cnr Expo’da gerçekleştirildi. Seramik ve banyo ürünleri distribütörü firmaların, ihracat müşterilerinin ve nihai tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar birçok seramik ve vitrifiye firmasına ev sahipliği yaptı.

İbrahim Polat Holding şirketlerinden Ege Seramik’in de yer aldığı Unicera Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı,  75 bin kişiye yakın ziyaretçisi ile beklenenin üzerinde ilgi ve yoğunluk içinde geçti. Ege Seramik,  birbirinden  farklı konsept, ebat ve yüzey alternatifleri sunan 2017 Spring Collection’ın 24 yeni serisi ile büyük beğeni toplayarak, sektör trendlerini belirleyen firma olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Ürünlerin başarısındaki en belirleyici unsurlar ise; renklerin canlılığı, rölyeflerin belirginliği, dokuların gerçekçiliği, yüzeylerdeki pürüzsüz parlaklık  ve dekorlarda kullanılan desenlerin son dekorasyon trendlerine uyumu oldu.

Unicera Fuarı’nın açılışını yapan  İstanbul valisi Vasip Şahin ve CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem,  açılış sonrası gerçekleştirdikleri Ege Seramik stand ziyaretleri sırasında,  Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ile birlikte fuar geneli ve Ege Seramik ürünleri hakkında değerlendirmelerde bulundular.   

50 den fazla ülkeye ihracat yapan Ege Seramik, standında farklı coğrafyalardan gelen yüzlerce yabancı ziyaretçisini de ağırladı.  Farklı beğeni ve zevkleri olan,  farklı coğrafyalara hitap edebilen zengin ürün portföyü ile, tüm ihracat müşterilerinden olumlu geri dönüşler alan Ege Seramik, fuardan ihracat pazarları için de maksimum fayda sağladı. 

İç ve dış pazarlardan katılan tüm ziyaretçilerden yoğun ilgi gören ve çok beğenilen ürünler arasında özellikle Carina, Sophia, Trove Rosso, Oxford,  Monticello ve Harvest ve Epic  Serileri öne çıktı. Sezona hızlı bir giriş yapan Ege Seramik, ürünlere yoğun talep  olduğunu,  ve sezonun aynı başarı grafiği ile devam etmesini beklediklerini vurguladı. 

Carina; Pastel renkleri,  tekstil desenli dekorları ve camsı yüzeyli parlak görünümü ile Carina, Ege Seramik Spring Collection 2017’nin favori serilerinden. 30x60 ebadı ile mutfak tezgah aralarında kullanılabileceği gibi banyolar içinde en şık alternatiflerden biri. Carina Serisi, Krem, Mix ve Mix Dekor seçenekleri ile kusursuz güzelliği mekanlarınıza taşıyor!
Sophia; Sırlı granit ve tam parlak rektifiyeli  Sophia; hem şıklıktan hem sağlamlıktan ödün vermeyenlerin yeni gözdesi. Sophia, 60x60 ölçüsü, 3 renk seçeneği ve mozaik görünümü ile yer kaplamasında son trend.
Trove Rosso; Dekora bakışınızı değiştirecek yepyeni bir ürün, Trove Rosso! Etnik desen altın sarısı ile buluştu, ortaya sezonun en trend dekoru çıktı. Kabartmalı dokusu ve parlak yapısı ile Trove Rosso, 30x60 boyutu ile karşınızda. 
Oxford; Kim demiş seramik halı gibi görünemez diye? Halının sıcak görünümü seramiğin sağlamlığı ve hijyeni ile birleşti, ortaya yepyeni bir seri çıktı. Oxford 60x60 boyutu, tekstil dokusu ve desen alternatifi ile bu sezon açık alanlarda halının en güçlü alternatifi. 
Monticello; Mermer ve dekorun uyumu Monticello’da yeni bir anlam kazanıyor. Monticello 33x99, 60x60 ve 60x120 boyutları, 3 renk ve parlak/tam parlak seçenekleri ile tüm mekanlarınıza şıklık katmakta iddialı. 
Harvest; Ahşabın gri tonlarla hayat bulduğu Harvest Serisi, sadece mutfak ve banyolarınızı değil, tüm yaşam alanlarınızı güzelleştirmeye geliyor. 20x120 boyutu ve farklı ton geçişleri ile Harvest tüm mekanların yıldızı olmaya aday.
Epic; Eskitilmiş ahşabın güzelliği seramiğin sağlamlığı ile Epic Serisinde buluştu. Sizde mekanlarınızda rustik bir görünüm elde etmek istiyorsanız 15x90 boyutu ve 3 renk seçeneği ile Epic ilk tercihiniz olacak.

Üretim tesislerinde gerçekleştiği  modernizasyon yatırımlarının etkisi ile ürün portföyünün pazara uygun, dinamik ve zengin alternatifli olmasını sağlayan Ege Seramik, aynı zamanda dünya standartlarında belgeli üretim faaliyetleri ile, iş ortakları ve tüketicilerde sağladığı güvenilirliğinin artarak devamı için çalışmalarına devam etmektedir.  

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