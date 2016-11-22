Edirne'de şoförlere "adabımuaşeret" eğitimi verilecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de hazırlanan proje kapsamında, ticari araç sürücülerine "adabımuaşeret" eğitimi verilecek.

Belediye, çeşitli kamu kurumları ve meslek odaları iş birliğiyle, şoförlerin adabımuaşeret konusunda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan projeye ilişkin, valilikte imza töreni düzenlendi.

Vali Günay Özdemir, törende yaptığı konuşmada, trafiğin, günlük hayat ve toplu taşımacılıkta önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Projenin toplumsal yaşam açısından önemine işaret eden Özdemir, "Edirne olarak projeyi başlatıyoruz. İnşallah bir an önce Türkiye'de de uygulanır, Türkiye'nin en büyük sıkıntısı olan ulaşım ve toplu taşımadaki bu tür problemleri çok rahat şekilde çözeriz. Onun için herkese bunun tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili görev düşüyor. Bu görevi valilik ve kurumlar olarak uygulayacağız." dedi.

Şoförlerin alacakları eğitimlere ilişkin bilgi veren Özdemir, şunları kaydetti:

"İlk eğitim, 'Doğru iletişim kurmayla ilgili şoförler ve vatandaşın beklentisi nedir, nasıl doğru iletişim kurulur' yönünde olacak. Onun dışında trafik güvenliğiyle ilgili eğitim konularımız var. Kırmızı ışıktaki davranıştan tutun da emniyet şeridinin kullanılması ve trafik işaretlerine uyulmasına kadar, insanlarımızın rahat edebileceği şekilde, trafik güvenliği anlamında eğitimler verilecek. Bununla ilgili araçta müzik dinlemeden, yüksek sesle konuşmaya kadar ne varsa günlük hayatımızda karşılaştığımız, her şeyin eğitimini şoförlerimize vereceğiz. Bu eğitimlerin ardından şoförlerimizi takip edip, raporlara göre yeni eğitim ve çalışmalar yapacağız. Bu proje sürekli ve sürdürülebilir olacak."

Özdemir, proje kapsamındaki eğitimlere binin üzerinde sürücünün katılacağını bildirdi.

- "En büyük sorun iletişim problemleri"

Belediye Başkanı Recep Gürkan ise toplu taşımada vatandaşların, şoförlerden asgari nezaket göstermesini beklediğini söyledi.

Vatandaşların toplu taşımayla ilgili çeşitli sıkıntıları dile getirdiğini anlatan Gürkan, "Bazen minibüslerin gecikmesi, bazen çok dolu olması gibi. Ama bize gelen en büyük şikayet, şoförler ve yolcular arasındaki iletişim problemleri, şoförler ve yolcuların kendilerini doğru ifade edememeleri, nezakete ve bazen de adaba uymayan ifadeler kullanmalarıdır." şeklinde konuştu.

Kentte toplu taşımayla ilgili çeşitli uygulamalar yaptıklarını bildiren Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl kasımda belediye meclis kararı aldık. 'Bundan sonra kadına şiddet, taciz, çocuk istismarı, uyuşturucu kullanımı gibi suçlardan sabıkası olanlara toplu taşımada çalışma ruhsatı verilmeyecek' dedik. Bu kararı uyguluyoruz. Geçen hafta bir haber düştü ajanslara, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İstanbul'da bir karar aldı, bundan sonra bizim öngördüğümüz şartlarda olan kişilere çalışma ruhsatı verilmeyecek diye. Biz bunu bir yıl önce başlatmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki 'Bundan sonra kadınlar İstanbul'da gece saat 10.00'dan sonra toplu taşımadan istediği yerde, durak beklemeden inebilecek.' Biz bunu yılın başından beri uyguluyoruz."

Daha sonra Özdemir, Gürkan ve çalışmaya katkı sağlayacak diğer ilgililer, proje için imza attı.

Anadolu Haber Ajansı