Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101536
ALTIN
223.143
DOLAR
5.2680
STERLİN
6.7371
EURO
5.9384

EATON, ENDÜSTRİ 4.0’A ODAKLANDI

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, günümüzün en önemli konusunun Endüstri 4.0 olarak kabul edildiğini söyleyerek, Endüstri 4.0’a yönelik yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini ifade etti.

EATON, ENDÜSTRİ 4.0’A ODAKLANDI

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, günümüzün en önemli konusunun Endüstri 4.0 olarak kabul edildiğini söyleyerek, Endüstri 4.0’a yönelik yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini ifade etti.

15 Şubat 2019 Cuma 10:21
1105 Okunma
EATON, ENDÜSTRİ 4.0’A ODAKLANDI

Global enerji yönetim devi olarak 175 ülkede faaliyet gösteren Eaton, satışlarının yarısından fazlasını Amerika dışında gerçekleştiriyor. Dünya genelinde 96 bin çalışanı bulunan Eaton, 2008 yılında Moeller satın alması ile Avrupa ve Türkiye pazarına giriş yaptı. Eaton Teknoloji Karavanı, 23 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin birçok noktasında ziyaretçileriyle buluşarak bilgi birikimini paylaştı. Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, Türkiye pazarına girişleri, Eaton Teknoloji Karavanı ve hedefleriyle ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Devamı için tıklayın...

Anahtar Kelimeler:
EatonEaton Elektrik TürkiyeEndüstri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK
2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM
DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR
DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim