EATON, ENDÜSTRİ 4.0’A ODAKLANDI

Global enerji yönetim devi olarak 175 ülkede faaliyet gösteren Eaton, satışlarının yarısından fazlasını Amerika dışında gerçekleştiriyor. Dünya genelinde 96 bin çalışanı bulunan Eaton, 2008 yılında Moeller satın alması ile Avrupa ve Türkiye pazarına giriş yaptı. Eaton Teknoloji Karavanı, 23 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin birçok noktasında ziyaretçileriyle buluşarak bilgi birikimini paylaştı. Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, Türkiye pazarına girişleri, Eaton Teknoloji Karavanı ve hedefleriyle ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

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