DÜNYANIN EN TURİSTİK ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU ...

Rapora göre bu yıl şehre beklenen turist sayısının ise yüzde 5,8 azalışla 8.6 milyon kişi olmasının beklendiği görüldü. Türkiye’den 4 şehrin listeye girdiği araştırmaya göre, en popüler turistik 100 şehir arasında yer alan diğer şehirlerimizden Antalya 29’uncu, Edirne 68’inci ve Artvin’in ise 85’inci sırada yer aldığı tespit edildi.

Zirvede Çin’den Hong Kong yer aldı …

Listenin ilk sırasında yer alan Çin’in Hong Kong kentini 2016 yılında 26.55 milyon turist ziyaret ederken 2017 yılında ise bu rakamın yüzde 3,2 düşüşle 25.7 milyon olmasının beklendiği belirlendi. İkinci sıradaki Tayland’ın Bangkok şehrini 2016'da 21.25 milyon turist ziyaret ederken 2017 yılında bu rakamın yüzde 9,5 artışla 23.27 milyon olmasının beklendiği anlaşıldı.



Üçüncü sırada ise İngiltere’nin başkenti Londra yer alırken, şehre 2016 yılında 19.19 milyon turist geldiği 2017 yılında ise bu rakamın yüzde 3,4 artışla 19.8 milyon olmasının beklendiği tespit edildi. Listenin üst sıralarında Asya kentlerinin bulunması dikkat çekerken, bunda en büyük etkenin son dönemlerde Çin'den komşu ülkelere gerçekleşen turist akını olduğu saptandı. Avrupa kentlerinin ise, Euro Bölgesinde yaşanan kriz ve göçmen sorunu nedeniyle gerilere düşmesi dikkat çekti.

