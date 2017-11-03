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DOLAR TIRMANIŞA GEÇTİ

03 Kasım 2017 Cuma 17:22
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3.86 seviyesini aşan dolar/TL, 3.8668 seviyesine kadar çıktı, borsa 111 bin seviyesini altını gördü.

DOLAR TIRMANIŞA GEÇTİ
Yurtiçi piyasada satış baskısı arttı. Bazı piyasa uzmanları, satışları Bloomberg haberinde yer alan Rıza Sarraf davasına bağladı. 

Enflasyonun 9 yılın zirvesine çıkması ile bugün düşüş yaşanan TL'de öğleden sonra kayıplar bir ara hızlandı. 3.86 seviyesini aşan dolar/TL, 3.8668 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL ise 4,50 seviyesine çıktı.

Saat 16:56 itibariyle dolar/TL 3.8633 seviyesinde yer aldı.

Borsada bankalar öncülüğünde satış 

Bu hafta 114.539 ile zirve yenileyen borsada ise satışlar hızlandı. BIST yüzde 2'yi aşan kayıpla 110.500 seviyelerine doğru çekildi. En düşük 110.576 puanı gören endeks, şu sıra 110.671 seviyesinde. Bankacılık endeksinde ise yüzde 3.5 kayıp yaşandı.
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