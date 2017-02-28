Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

İSLAMABAD (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) önemli bir bölgesel oyuncu olma konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek bu potansiyelin kullanılması için çabaların arttırılması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 13. EİT Zirvesi'nin Bakanlar Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada. zirvenin kritik bir zamanda yapıldığına işaret etti.

Mevcut siyasi ve ekonomik zorlukların bölge ülkelerini EİT'nin rolünü yeniden gözden geçirmeye ittiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "EİT, önemli bir bölgesel oyuncu olma konusunda büyük potansiyele sahip. Bu potansiyelin kullanılması için çabaların artırılması gerek." dedi.

Çavuşoğlu, ilk olarak bölge ülkeleri arasındaki ticaretin artırılması için EİT Ticaret Anlaşması'nın (ECOTA) yürürlüğe konması gerektiğini kaydederek tüm EİT üyesi ülkelere ECOTA'ya dahil olmak için yükümlülükleri yerine getirme çağrısında bulundu.

EİT Ticaret ve Kalkınma Bankasının (ECOBANK), projelerin finanse edilmesinde önemli rol oynadığına değinen Çavuşoğlu, "Bölgenin artan ihtiyaçlarını karşılamak için ECOBANK'ın kurumsal ve finansal kapasitesini artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

- Ulaşım koridorları ve tarım alanındaki iş birliği

Bakan Çavuşoğlu, bölgesel ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve transit koridorların verimli kullanımının bir diğer önemli gündem maddesi olduğuna işaret ederek Transit Ulaşım Çerçeve Anlaşması'nın (TTFA) efektif biçimde uygulanması ve İslamabad-Tahran-İstanbul ulaşım koridorunun tamamlanmasının öncelikleri arasında olması gerektiğini söyledi.

Bölgenin enerji kaynakları açısından zengin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu kaynakların uluslararası pazarlara ulaştırılmasına destek olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, tarım sektörünün işleyişinin gıda güvenliğinin sağlanmasında önem arz ettiğine değinerek EİT Bölgesel Koordinasyon Merkezi'ne (ECO-RCC) bu konuda önemli rol düştüğünü kaydetti. Çevresel politikaların da iş birliğinin derinleştirilmesi gereken alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu alanda ortak projeler geliştirilmesi için üye ülkelerin deneyimlerini paylaşması gerektiğine işaret etti.

- Bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi

Bölge ülkelerinin doğal güzelliklere, zengin tarihi birikime ve kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bunların değerlendirilebileceğini, Türkiye'nin turizmde lider bir ülke olarak söz konusu deneyimlerini diğer EİT üyesi ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, EİT'nin 2025 vizyonunun kabul edilmesinin gerekli olduğuna inandıklarını kaydederek kapsayıcı ve verimli bir reform sürecinin teşkilatı daha da ileri taşıyacağını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, son olarak, ticaret, yatırım, ulaşım ve enerji koridorları gibi alanlardaki önceliklerin belirlenmesi ve bunlara odaklanılmasının önemine değindi.

Anadolu Haber Ajansı