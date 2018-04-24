Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024

Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak

Kuveyt Türk’ün ikinci kez düzenleyeceği Hackathon, ‘Finansal Teknolojiler’ konusuna odaklanacak. Katılımcılar, alternatif ödeme çözümleri ve sosyal medya deneyimli mobil uygulama konuları başta olmak üzere FinTech alanında yazılım fikirlerini kodlayarak hayata geçirecek. Hackathon’un birincisi 20 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak

Kuveyt Türk’ün ikinci kez düzenleyeceği Hackathon, ‘Finansal Teknolojiler’ konusuna odaklanacak. Katılımcılar, alternatif ödeme çözümleri ve sosyal medya deneyimli mobil uygulama konuları başta olmak üzere FinTech alanında yazılım fikirlerini kodlayarak hayata geçirecek. Hackathon’un birincisi 20 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

24 Nisan 2018 Salı 15:16
6 Okunma
Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak

Kuveyt Türk’ün, kendi API’lerini kullanarak yeni projelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği kod yarışması Hackathon, bu yıl 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde ‘Finansal Teknolojiler’ temasıyla gerçekleştirilecek. Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dâhil olmak üzere FinTech konusunda farklı fikirler sunmak isteyen herkese açık olan Hackathon’da dereceye girenleri toplam 55 bin TL’lik para ödülü bekliyor. Birinci olan projeye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL, dördüncü ve beşinciye ise 5 bin TL’lik ödül verilecek.

Hackathon’a katılmak isteyenler başvurularını www.kt-invent.com.tradresinden yapabiliyor. Takım halinde ya da tek başına katılımın mümkün olduğu Hackathon’da, yeni fikirlerin, Kuveyt Türk’ün API’leri kullanılarak hayata geçirilmesi için takımda en az bir yazılımcının bulunması gerekiyor. Projenin ilk kez Kuveyt Türk’ün Hackathon organizasyonunda üretilmiş olması, daha önce başka bir kurum tarafından düzenlenen herhangi bir organizasyonda sunulmamış olması şartı bulunuyor.

Kuveyt Türk, İstanbul dışından Hackathon’a katılmak isteyen yarışmacılar için kişi başı 200 TL’ye kadar yol masrafını karşılayacak. Bu imkândan faydalanmak için katılımcıların kayıt olduktan sonra Hackathon’a kabul almaları ve ardından hackathon@kt-invent.com.tr mail adresine ulaşım masrafını talep ettiklerini içeren bir e-posta göndermeleri gerekiyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Hakkında
Kuveyt Türk, kurulduğu 1989 yılından bu yana katılım bankacılığı alanındaki özenliliğiyle ve yatırım alanlarındaki araştırmacılığıyla tasarruf sahiplerine ve iş adamlarına çağdaş, istikrarlı, güvenilir, kaliteli ve süratli hizmet sunmayı önceleyen, sürekli eğitim ve gelişimi kendisine ilke edinen bir kurumdur. Yurt içinde ve yurtdışındaki şubeleri ve muhabir bankaları vasıtasıyla, her türlü çağdaş teknolojik imkânları kullanarak, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcılarının kaliteli hizmete hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 400 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, yurtdışında ise Bahreyn şubesiyle ve Almanya’daki banka iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir.

Son Güncelleme: 24.04.2018 15:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te
Bien Seramik yeni koleksiyonları ile Coverings’te
MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği
MUL-T-LOCK®' dan e-ticaret desteği
Marsh’tan AVM’lerde hayat kurtaran simülasyon!
Marsh’tan AVM’lerde hayat kurtaran simülasyon!

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim