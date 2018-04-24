Dijitalin kalbi Hackathon’da FinTech için atacak

Kuveyt Türk’ün, kendi API’lerini kullanarak yeni projelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği kod yarışması Hackathon, bu yıl 11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde ‘Finansal Teknolojiler’ temasıyla gerçekleştirilecek. Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dâhil olmak üzere FinTech konusunda farklı fikirler sunmak isteyen herkese açık olan Hackathon’da dereceye girenleri toplam 55 bin TL’lik para ödülü bekliyor. Birinci olan projeye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL, dördüncü ve beşinciye ise 5 bin TL’lik ödül verilecek.



Hackathon’a katılmak isteyenler başvurularını www.kt-invent.com.tradresinden yapabiliyor. Takım halinde ya da tek başına katılımın mümkün olduğu Hackathon’da, yeni fikirlerin, Kuveyt Türk’ün API’leri kullanılarak hayata geçirilmesi için takımda en az bir yazılımcının bulunması gerekiyor. Projenin ilk kez Kuveyt Türk’ün Hackathon organizasyonunda üretilmiş olması, daha önce başka bir kurum tarafından düzenlenen herhangi bir organizasyonda sunulmamış olması şartı bulunuyor.



Kuveyt Türk, İstanbul dışından Hackathon’a katılmak isteyen yarışmacılar için kişi başı 200 TL’ye kadar yol masrafını karşılayacak. Bu imkândan faydalanmak için katılımcıların kayıt olduktan sonra Hackathon’a kabul almaları ve ardından hackathon@kt-invent.com.tr mail adresine ulaşım masrafını talep ettiklerini içeren bir e-posta göndermeleri gerekiyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Hakkında

Kuveyt Türk, kurulduğu 1989 yılından bu yana katılım bankacılığı alanındaki özenliliğiyle ve yatırım alanlarındaki araştırmacılığıyla tasarruf sahiplerine ve iş adamlarına çağdaş, istikrarlı, güvenilir, kaliteli ve süratli hizmet sunmayı önceleyen, sürekli eğitim ve gelişimi kendisine ilke edinen bir kurumdur. Yurt içinde ve yurtdışındaki şubeleri ve muhabir bankaları vasıtasıyla, her türlü çağdaş teknolojik imkânları kullanarak, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcılarının kaliteli hizmete hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 400 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, yurtdışında ise Bahreyn şubesiyle ve Almanya’daki banka iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir.