DİJİTAL DÜNYADA YÖNETİMİN YENİ STRATEJİLERİ TARTIŞILDI…

Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin KOBİ'lere yönelik sürdürülebilir yapılar oluşturması için çalışmaların paylaşıldığı Management Forum Turkey'de “ Yönetimde Yeni Stratejiler ve Değişen Bakış Açıları “ Celal Toprak moderatörlüğünde masaya yatırıldı.

Suriye’den göçü ekonomiye kazandırmak mümkün

Crossover Türkiye Genel Müdürü Mine Dedekoca , Yönetimde Yeni Stratejiler Panelinde Suriye’den ülkemize mülteci olarak gelenlerin ekonomiye kazandırılması ile ilgili deneyimlerini paylaştı ; Dedekoca “ Suriye’den kendi alanında uzman birçok mülteci ülkemize gelmiş durumda. Adaptasyon ile ilgili olarak gerekli eğitimler verildiği takdirde , uzmanlıklarından freelance olarak faydalanarak , kendilerini ekonomiye kazandırma fırsatı verebiliriz. Bunun için verilecek eğitimler ve dijitalleşen dünyanın fırsatlarından faydalanmak yeterli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de fırsatlar daha net değerlendirilmeli…

Dünya’nın kimya devlerinden Toray International’ın Türkiye Genel Müdürü Alper Ensari Türkiye’deki fırsatların daha net görülmesi gerektiğinin altını çizdi “ Her ülkenin , her kültürün sistemi farklı global firmaların bulundukları ülkelerde çalışanlarına yönelik kültür yönetimini adapte etmeleri daha verimli ortamlar oluşturmakta. Türkiye’deki ana sorun yüksek performans bekliyoruz fakat insanlara bu performansı sağlayabilecekleri alet edavatı vermiyoruz. Örneklendirmek gerekirse , Toray International dünyada Kimya üzerine geniş çaplı innovasyon çalışmaları yapan bir firma. Türkiye’de birçok sektörde hammadde ithal olarak geliyor. Meselapetrokimya tesislerimiz sınırlı , burda üretim yapmak istesek , bizde hammaddeyi yurtdışından getirerek üretim yapmak durumunda kalacağız. Bu üretimi çevre ülkelere Türkiye üzerinden ihrac edecek olsak bile , ülkemizde kalacak net miktar oldukça düşük olacaktır. Bu nedenle , innovasyon ile çalışma performansını artırmak için ülkemizdeki belirli hammadde üretimlerini artıracak alt yapı çalışmalarını yapmamız gerekmekte “ dedi.

Innovasyon olmadan ileri gitmek mümkün değil

Lexmark International CEEMEA Genel Müdürü Sinan Emon oturum süresince Uluslararası yönetim stratejilerine değindi. Sinan Emon “ Bir endüstri devrimi daha yaşıyoruz, yaşadığımız bu endüstri devrimi komponent oluşumlardan chip teknolojisine geçiş süreci. Dünya da artık 18 ayda bir komponent ürünler için yapılan çalışma ile boyutlar yarı yarıya küçülüyor. Artık küçülmede bir atom boyutuna indirgenmiş durumda. O nedenle de artık yönetim sadece matematiksel very analizleri yapılarak değil , adaptasyon politikasına doğru değişiyor. Dünya’nın her ülkesinde o bölgenin ana unsurlarını göz önüne almadan yönetebilmeniz mümkün değil . Bu her şartta çalışanları da etkilen bir süreç. Artık , innovasyon olmadan ilerlememiz mümkün değilken , bu innovasyonun şampiyonlarını da şirket kültürleri çerçevesinde yetiştirmek lazım “ dedi.