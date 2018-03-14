DHMİ havayolu yatırımlarına 750 milyon lira harcayacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bu yıl 4 milyar 823 milyon 895 bin lira tutarındaki 39 proje üzerinde çalışacak. Söz konusu projeler için geçen yıl 1 milyar 536 milyon 796 bin lira harcayan DHMİ, bu yıl 750 milyon liralık harcama öngörüyor.

Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Muş ve Balıkesir havalimanlarına terminal binası yapacak olan DHMİ, bununla birlikte pek çok havalimanında muhtelif inşaat, bakım, iyileştirme çalışmaları gerçekleştirecek.

İlk etabı 29 Ekim'de hizmete açılacak ve 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın müşavirlik işleri için bu yıl 6 milyon 900 bin lira harcama planlayan DHMİ, yıl içinde Çukurova Havalimanı'nın üst yapısı ve Çeşme-Alaçatı Havalimanı için ihaleye çıkacak.