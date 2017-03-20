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Derste sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi öldü

20 Mart 2017 Pazartesi 13:25
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Rize'nin Pazar ilçesinde ders sırasında sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldüren öğrenci, daha sonra gittiği tuvalette kendisini bıçakla ağır yaraladı

Derste sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi öldü
RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde ders sırasında sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir lisede öğrenim gören B.K. (16), ders sırasında ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı (16) boğazından bıçakladı.

Yaralanan Taş, sınıfın kapısına kadar yürüdükten sonra burada yere yığıldı. Taş'a öğretmen ve arkadaşlarının müdahale ettiği sırada sınıftan çıkarak bir alt kattaki tuvalete giden B.K, burada da kendisini boğazından bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı B.K. ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası okulda eğitime ara verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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