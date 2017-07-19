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Demiryazı Barajı 6 bin 600 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:15
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DSİ Genel Müdürü Acu: - "Projenin tamamlanmasıyla bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek, bölge halkının sosyo-ekonomik gelişimine olanak sağlanacak"

Demiryazı Barajı 6 bin 600 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak
SİVAS (AA) - Devlet Su İşlerince (DSİ) Sivas'a yaptırılan Demiryazı Barajı ve Sulaması ile 6 bin 600 dekar zirai arazinin suya kavuşacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, DAP Projesi'nden Sivas'ın da nasibini aldığı belirtildi.

Açıklamada, "DAP Projesi kapsamında bulunan Sivas'ta 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projelerle 698 bin 430 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 332 milyon lira gelir artışı sağlanması, 162 adet yerleşim yerinin ve 32 bin 800 dekar zirai arazinin taşkınlardan korunması, HES'lerin kurulu gücünün 198,825 megavata çıkarılması ve 918,85 milyon kilovat saat yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir." bilgisine yer verildi.  

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, çalışmaları hızla devam eden Sivas Demiryazı Barajı ve Sulaması ile 6 bin 600 dekar zirai arazinin sulanmasının yapılacağını, projede 151 metrelik derivasyon dipsavak imalatının tamamlanarak 20 Nisan'da suyun derivasyonunun sağlandığını ve dolusavak kazısının tamamlandığını kaydetti.

Temelden yüksekliği 41,5 metre olan barajın bitirilmesinin ardından 2017 birim fiyatlarıyla cazibe sulamada ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 22 bin 604 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Acu, şunları belirtti:

"Projenin tamamlanmasıyla bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek, bölge halkının sosyo-ekonomik gelişimine olanak sağlanacak. Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." 


Anadolu Haber Ajansı
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