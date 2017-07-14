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Darbe girişiminde Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerindeki olaylara ilişkin dava

14 Temmuz 2017 Cuma 13:00
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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 29'u tutuklu 117 askerin yargılandığı davanın 5'inci duruşması başladı

Darbe girişiminde Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerindeki olaylara ilişkin dava
İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 29'u tutuklu 117 askerin yargılanmasına devam ediliyor. 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya 29 tutuklu, 50 tutuksuz sanık katıldı.

Davanın beşinci celsesinde, tutuklu sanık eski yüzbaşı Suat Can, savunmasının tamamlandı.

Can, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Can'ın savunma ve çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından sanık, müşteki ve taraf avukatlarının taleplerin alınması işlemine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini kontrol altına almaya çalışan 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi personeline ilişkin hazırlanan iddianamede, 29’u tutuklu 117 sanık yer alıyor.

İddianamede, tüm sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede ayrıca "kasten yaralama" suçundan sanıklar üsteğmen Ersin Gelen ve yüzbaşı Süleyman Yıldırım hakkında 6 yıldan 18'er yıla kadar, sanık yüzbaşı Rüstem Üstünel hakkında 4 yıldan 11 yıla kadar, sanık Ali Özler hakkında da 9,5 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Haber Ajansı
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