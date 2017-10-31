Daikin’den kötü sürprizleri önleyen ‘5 Kritik Nokta Bakımı Kampanyası

Daikin ve Airfel markası altındaki kombileri kapsayan bu kampanya ile kullanıcılara kombilerini yıllar boyunca ilk günkü verim ve tasarruf oranları ile kullanabilecekleri uyarısı yapan Daikin, periyodik bakımın önemine dikkat çekiyor. Daikin’in “brülör temizliği ve kontrolü, eşanjör temizliği, emniyet donanımları kontrolü, gaz ayar kontrolleri ile devre elemanları kontrolü ve filtre temizliği” gibi en önemli 5 noktayı kapsayan kampanyası, bunun yanı sıra bir dizi ayarı da içeriyor.

KOMBİ BAKIMI NEDEN ÖNEMLİ

Bu kampanya ile öncelikle güvenli kombi kullanımının önemini vurgulayan ve kullanıcıları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlayan Daikin Isıtma Grubu uzmanları, bakımın önemini şöyle anlatıyor: “Kombinizin ilk günkü verimi ve güvenliği ile uzun yıllar çalışabilmesi, performansını yükseltip, enerji tasarrufu sağlayabilmesi için periyodik bakım yapılması gerekiyor. İnsan sağlığı ve güvenliğinin ön planda olduğu kombilerde, üreticinin önermiş olduğu temizlik ve bakım işlemlerinin uzman servis ekiplerince yapılması, ileride yaşanabilecek muhtemel arızaların bakım sırasında tespit edilerek, giderilmesine olanak sağlıyor. Kombinizin yıllarca verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, bunun yanı sıra onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesi için kışa girmeden periyodik bakımının yapılmasını öneriyoruz.”

ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Uzmanlar tarafından yapılan kombi bakımı ile gaz ve hava karışım oranları kontrol edilip gaz tüketim sorunları çözülürken, fan fonksiyonlarının kontrolü ve temizliği de gerçekleştiriliyor. Yapılan ayarların elektrik sarfiyatını azalttığına ve enerji tasarrufu sağladığına dikkat çeken uzmanlar, şu bilgileri veriyor: “En önemlisi can güvenliği için tüm emniyet sistemlerinin faaliyetinin ve sağlamlığının kontrol edilmesi. Bütün bunların yanı sıra verimli yanma ve uygun değerlerde atmosfere salınan egzoz gazının azaltılması, çevreye ve topluma duyarlılık adına hepimizin önceliği. Uzman Daikin ekiplerinin bakımı sayesinde çevreye verilen zarar minimuma indirilebiliyor.”

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, ısı pompaları, VRV, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul'da bulunan Daikin Türkiye;

Sakarya'da bulunan üretim tesisleri, 7 bölge müdürlüğü, 300 bayi, 22 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500'ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye'nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk, dünyanın en büyük iklimlendirme deneyim merkezi Solution Plaza fuha İstanbul'u sektörüne kazandırmıştır.

İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise bünyesinde her türlü hedef kitleye yönelik eğitim fırsatı sunmaktadır. Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan) ve Gürcistan, Kuzey Irak, KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Verimli ve uzun ömürlü cihazları ile tanınan Daikin, kombi kullanıcılarını sorunsuz bir kışa hazırlanmaya davet ediyor. Soğuk günlerde birdenbire ortaya çıkıp, kullanıcıları zor durumda bırakan sorunları önlemek için kombide ‘5 Kritik Nokta Bakımı’ kampanyası başlatan Daikin, 31 Aralık 2017 tarihine kadar indirimli fiyatlarla uzman bakım fırsatı sunuyor.Basın Bülteni