banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

DAF Turkey önemli bir işbirliğine imza attı

11 Nisan 2017 Salı 13:35
Bu haber 692 kez okundu

DAF TRUCKS TURKEY OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ ve AdexAkademi uygulamalı eğitimler üzerine çözüm ortaklığı kontrat imzaladı ve DAF Akademi kuruldu. AdexAkademi; DAF Türkiye adına ürün ve teknik eğitimlerin yapılmasını sağlıyor olacak. Ayrıca DAF müşterilerine de araç ve güvenlik, ekonomik sürüş üzerine eğitimlerin verilmesini sağlayacaktır.

DAF Turkey önemli bir işbirliğine imza attı
DAF Trucks Türkiye ve AdexAkademi iş birliği; ürünlerimize kattığımız kalitemizin, iletişim ağımıza geri dönüşünü güçlendirmek adına büyük önem taşımaktadır. Türkiye merkezli, saygın bir sürücü ve yol güvenliği eğitimi sağlayan AdexAkademi ile çalışmak; müşterilerimize, en son teknoloji eğitim tesislerinde, Türkiye'de gelişmiş sürücü eğitimi programlarına katılma fırsatı sunabileceğimiz anlamına gelmektedir.

DAF TRUCKS TURKEY OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ, DAF Trucks N.V ‘ye bağlı bir satış birimi olup, Avrupa’da ticari araç sınıfında üretim yapan, bir teknoloji firmasıdır. DAF; yüzde yüz iştirakle, dünya çapında öncü, hafif, orta ve ağır hafiflikte ticari araç üretimi sağlayan ve tasarım konusunda kalite lideri Paccar Inc’e. bağlıdır.

PACCAR aynı zamanda dizel motor üretimi ve tasarımı, finansal hizmet ve bilgi teknojileri yedek parça dağıtımı gibi konuları da bünyesinde barındırmaktadır. DAF;sektöründe öncü kamyonların üretimini; Eindhoven(Hollanda)’da, Westerlo(Belçika)’da, Leyland(Birleşik Krallık)’ta ve Ponta Grossa(Brezilya)’da bulunan birinci sınıf fabrikalarında sağlamaktadır. DAF motor fabrikası, parça üretimi, preshane ve CF, XF modelleri için son montaj hattı Eindhoven’da bulunmakta olup, dingil ve kabin üretimi Westerlo’da yapılmaktadır.  Paccar bünyesinde, bir başka şirket olan Leyland Trucks’ta ise şirketin LF, CF, XF serilerine ait hafif ve orta hafiflikteki kamyonet üretimi gerçekleşmektedir. DAF; Avrupa,Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Asya’da binden fazla, bağımsız bayisi ile oluşturduğu ağda; ürünlerinin üretimini, satışını ve servisini sağlamaktadır.  DAF, araçlarında 7.5 ton brüt araç ağırlıktan, 50 ton brüt kombine ağırlık ve daha fazlasına uzanan bir seri sunmaktadır. Tüm DAF ürünleri üstün kalitede üretilmiş olup, her türde taşıma uygulamaları için geliştirilmiştir. DAF; tamamiyle müşteri istek ve ihtiyaçlarına odaklanarak, sektördeki kilometre başına en düşük işletme maliyeti, mükemmel ulaşım verimliliği ve sürücü için azami konfor sağlayan odaklı, heyecan verici modern ürünler dizisi geliştirmiştir.

www.daftrucks.com.tr
 AdexAkademi Hakkında
AdexAkademi; 2009 yılında kurulmuş olup, Avrupa kalite standartlarına uygun gerekli eğitim ve danışmanlığı sağlayarak, yol güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir firmadır. Sağlanan eğitim ve danışmanlık Hizmetleri, şirket ve organizasyonların istekleri doğrultusunda şekillendirilmektedir. Birçok çok uluslu şirket, sunulan hizmetleri uzun vadeli anlaşmalarla düzenli olarak kullanmaktadır.
AdexAkademi, uluslararası Karayolu Güvenliği kurumlarıyla işbirliği yapmakta olup, birçok uluslararası akreditasyon ve sertifikaya sahip bir organizasyondur.
www.adexakademi.com

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.