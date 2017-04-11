DAF Turkey önemli bir işbirliğine imza attı

DAF Trucks Türkiye ve AdexAkademi iş birliği; ürünlerimize kattığımız kalitemizin, iletişim ağımıza geri dönüşünü güçlendirmek adına büyük önem taşımaktadır. Türkiye merkezli, saygın bir sürücü ve yol güvenliği eğitimi sağlayan AdexAkademi ile çalışmak; müşterilerimize, en son teknoloji eğitim tesislerinde, Türkiye'de gelişmiş sürücü eğitimi programlarına katılma fırsatı sunabileceğimiz anlamına gelmektedir.



DAF TRUCKS TURKEY OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ, DAF Trucks N.V ‘ye bağlı bir satış birimi olup, Avrupa’da ticari araç sınıfında üretim yapan, bir teknoloji firmasıdır. DAF; yüzde yüz iştirakle, dünya çapında öncü, hafif, orta ve ağır hafiflikte ticari araç üretimi sağlayan ve tasarım konusunda kalite lideri Paccar Inc’e. bağlıdır.



PACCAR aynı zamanda dizel motor üretimi ve tasarımı, finansal hizmet ve bilgi teknojileri yedek parça dağıtımı gibi konuları da bünyesinde barındırmaktadır. DAF;sektöründe öncü kamyonların üretimini; Eindhoven(Hollanda)’da, Westerlo(Belçika)’da, Leyland(Birleşik Krallık)’ta ve Ponta Grossa(Brezilya)’da bulunan birinci sınıf fabrikalarında sağlamaktadır. DAF motor fabrikası, parça üretimi, preshane ve CF, XF modelleri için son montaj hattı Eindhoven’da bulunmakta olup, dingil ve kabin üretimi Westerlo’da yapılmaktadır. Paccar bünyesinde, bir başka şirket olan Leyland Trucks’ta ise şirketin LF, CF, XF serilerine ait hafif ve orta hafiflikteki kamyonet üretimi gerçekleşmektedir. DAF; Avrupa,Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Asya’da binden fazla, bağımsız bayisi ile oluşturduğu ağda; ürünlerinin üretimini, satışını ve servisini sağlamaktadır. DAF, araçlarında 7.5 ton brüt araç ağırlıktan, 50 ton brüt kombine ağırlık ve daha fazlasına uzanan bir seri sunmaktadır. Tüm DAF ürünleri üstün kalitede üretilmiş olup, her türde taşıma uygulamaları için geliştirilmiştir. DAF; tamamiyle müşteri istek ve ihtiyaçlarına odaklanarak, sektördeki kilometre başına en düşük işletme maliyeti, mükemmel ulaşım verimliliği ve sürücü için azami konfor sağlayan odaklı, heyecan verici modern ürünler dizisi geliştirmiştir.



www.daftrucks.com.tr



AdexAkademi Hakkında

AdexAkademi; 2009 yılında kurulmuş olup, Avrupa kalite standartlarına uygun gerekli eğitim ve danışmanlığı sağlayarak, yol güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir firmadır. Sağlanan eğitim ve danışmanlık Hizmetleri, şirket ve organizasyonların istekleri doğrultusunda şekillendirilmektedir. Birçok çok uluslu şirket, sunulan hizmetleri uzun vadeli anlaşmalarla düzenli olarak kullanmaktadır.

AdexAkademi, uluslararası Karayolu Güvenliği kurumlarıyla işbirliği yapmakta olup, birçok uluslararası akreditasyon ve sertifikaya sahip bir organizasyondur.

www.adexakademi.com