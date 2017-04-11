DAF Turkey önemli bir işbirliğine imza attı

DAF TRUCKS TURKEY OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ, DAF Trucks N.V ‘ye bağlı bir satış birimi olup, Avrupa’da ticari araç sınıfında üretim yapan, bir teknoloji firmasıdır. DAF; yüzde yüz iştirakle, dünya çapında öncü, hafif, orta ve ağır hafiflikte ticari araç üretimi sağlayan ve tasarım konusunda kalite lideri Paccar Inc’e. bağlıdır.
PACCAR aynı zamanda dizel motor üretimi ve tasarımı, finansal hizmet ve bilgi teknojileri yedek parça dağıtımı gibi konuları da bünyesinde barındırmaktadır. DAF;sektöründe öncü kamyonların üretimini; Eindhoven(Hollanda)’da, Westerlo(Belçika)’da, Leyland(Birleşik Krallık)’ta ve Ponta Grossa(Brezilya)’da bulunan birinci sınıf fabrikalarında sağlamaktadır. DAF motor fabrikası, parça üretimi, preshane ve CF, XF modelleri için son montaj hattı Eindhoven’da bulunmakta olup, dingil ve kabin üretimi Westerlo’da yapılmaktadır. Paccar bünyesinde, bir başka şirket olan Leyland Trucks’ta ise şirketin LF, CF, XF serilerine ait hafif ve orta hafiflikteki kamyonet üretimi gerçekleşmektedir. DAF; Avrupa,Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Asya’da binden fazla, bağımsız bayisi ile oluşturduğu ağda; ürünlerinin üretimini, satışını ve servisini sağlamaktadır. DAF, araçlarında 7.5 ton brüt araç ağırlıktan, 50 ton brüt kombine ağırlık ve daha fazlasına uzanan bir seri sunmaktadır. Tüm DAF ürünleri üstün kalitede üretilmiş olup, her türde taşıma uygulamaları için geliştirilmiştir. DAF; tamamiyle müşteri istek ve ihtiyaçlarına odaklanarak, sektördeki kilometre başına en düşük işletme maliyeti, mükemmel ulaşım verimliliği ve sürücü için azami konfor sağlayan odaklı, heyecan verici modern ürünler dizisi geliştirmiştir.
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