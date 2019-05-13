Cumhurbaşkanı, geleneksel Beyoğlu İftarı’nın konuğuydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Beyoğlu İftarı”na konuk oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen programa; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Ruhani liderler, Konsoloslar, İş, Kültür, Sanat, Spor ve Medya dünyasından önemli isimler katıldı. Ramazan ayının ruhuna uygun tasavvuf müziği eşliğinde ezanın okunmasını bekleyen misafirler, daha sonra hep birlikte dua ederek oruçlarını açtı. Oruç açıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yemek duası etti. Binlerce kişinin hep birlikte iftar yaptığı program ile Beyoğlu’ndan tüm dünyaya birlik mesajı verildi.

“BEN ÖPTÜM, SİZ DE ÖPÜN”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nün Türkiye'nin ve dünyanın bütün anneleri için hayırlara vesile olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, “Bizim için anneler, hayat boyu anılması gereken varlıklardır. Onun için bizim dinimizde cennet annelerin ayakları altındadır, babaların değil. Öpülesi ayaklarının altı annelerdir. Ben öptüm, siz de öpün. Vatanımızın bekası için, ciğerparelerini kara toprağa veren tüm fedakâr şehitlerimizin annelerine buradan bir kez daha ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Başta sevgili annem olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş, Hakkın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri hayırla, şükranla yad ediyor, mekanları inşallah cennet olsun diyorum.” dedi.

“BEYOĞLU GÖNLÜMDE MÜSTESNA YERİ OLAN BİR İLÇEMİZDİR”

Beyoğlu’nun gönlünde müstesna bir yeri olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Beyoğlu İstanbul'un tüm renklerini, güzelliklerini, zenginliklerini bünyesinde barındıran, benim de doğup büyüdüğüm gönlümde müstesna yeri olan bir ilçemizdir. Türkiye'nin ve İstanbul'un ihtiyacı, kendi dünya görüşlerine uymayan herkesi ötekileştiren, hor ve hakir gören zihniyet değil, işte buradaki manzaranın ifade ettiği anlayıştır. Milletimizin ve İstanbul'un ihtiyacı geçmişte bu Taksim'de sergilenen vandallık, şiddet, terör, provokatif eylemler değil, işte burada olduğu gibi her inançtan, her meşrepten, kökenden insanın aynı sofra etrafında buluşabilmesini sağlayan hoşgörü ve dostluk iklimidir. İstanbul'un ve diğer 80 vilayetiyle tüm Türkiye'nin ihtiyacı, darbe çığırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz'da işte burada olduğu gibi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin bizatihi kendisidir.” ifadelerini kullandı.

“BEYOĞLU HOŞGÖRÜNÜN VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN MERKEZİDİR”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Ramazanın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ederek, “Bildiğiniz gibi bugün Anneler Günü. Anneler bizim baş tacımız. Anneler bizi doğuran, yetiştiren en değerli varlıklarımızdır. Anneler, cennet ayaklarının altında olduğu söylenen en değerli varlığımızdır. Bu vesileyle Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Özellikle şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Beyoğlu'nun İstanbul'un merkezidir. Beyoğlu hoşgörünün, çok kültürlülüğün merkezidir. 31 Mart'ta bir seçim yaptık ve Beyoğlu’nda Haydar Ali Yıldız kardeşimizi belediye başkanı yapık. Sizlere Haydar Ali Yıldız kardeşimize verdiğiniz destek için, güven için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, Haydar Ali Yıldız kardeşimiz Ahmet Misbah Demircan’dan devraldığı bu görevi en güzel şekilde devam ettirecek ve onun yaptığı hizmetlerin üzerine çok güzel yeni hizmetler ilave edecektir.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE TÜM MAZLUM VE MASUM COĞRAFYALARA KARDEŞTİR”

Programa ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Bir ramazan gününde Hira’dan oku emriyle başlayan büyük bir medeniyetin mensupları olarak farklı din, dil, ırk ve kültürlerin mensuplarıyla tek millet olarak Cumhurbaşkanımızla Taksim Meydanı’nda bir gönül sofrasında bizleri buluşturan Allah’a hamdolsun. Anadolu’yu, medeniyet şehrimiz İstanbul’u bize emanet eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Tüm annelerimizin, özellikle de şehit annelerimizin önünde saygıyla eğiliyor, ellerinden öpüyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bizlere senelerdir hatırlattığı bir hakikat var. Gönlümüze sınır çizmiyoruz. Biz kardeşiz. Beyoğlu Ahlat ile, Malazgirt ile, Saraybosna ile, Buhara ile kardeş. İstanbul Diyarbakır ile, Mekke ile, Medine ile, Kudüs ile Kardeş. Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür diyerek ilan ettiği Türkiye tüm mazlum ve masum coğrafyalara kardeştir. Binlerce yıllık tarihi içerisinde farklı inanç ve kültürlerin özgürce bir arada var olduğu bir sanat ve kültür şehri Beyoğlu’muzda bize düşen bütün hemşerilerimizin gönlünü kazanmak, istişare ile gönül belediyeciliğini hep birlikte inşa etmektir.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILDIZ’DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I DUYGULANDIRAN HEDİYE

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sahneye davet edilen 82 yaşındaki Nadiret Hiçdönmez ile yakından ilgilenerek elini öptü. Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve annesi Havva Yıldız, Şafak Tavkul tarafında yapılan Tenzile Erdoğan'ın yağlı boya tablosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra sahneye davet edilen sanatçılarla bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi.