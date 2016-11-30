CUDİ DAĞI'NDA 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cudi Dağı

bölgesinde 2 gün içinde yapılan operasyonlarda 10

terörist

etkisiz hale getirildi. Bölgede son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasına giren Cudi Dağı bölgesinde 28 Kasım'da insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan gözetleme faaliyeti sırasında, Hisaramira Tepe'nin 1 kilometre doğusunda bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin tespit edilmesi üzerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlerden ikisi hava harekatıyla, kaçan 3 terörist ise bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat personelinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ayrıca dün operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sızma girişimi hazırlığında bulundukları belirlenen 5 bölücü terör örgütü mensubundan 4'ü silahlı İHA ile yapılan operasyonda, biri ise Fırtına obüsleriyle yapılan atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölgede dün başlatılan temas araması faaliyetinde etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ile çok sayıda silah, teçhizat, yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

Son bir haftada ele geçirilen silah ve mühimmat

Cudi Dağı bölgesinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14’e ulaştı.

Operasyonlarda ayrıca bir M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, birer zagros silahı, biksi makinalı tüfek, RPG-7 roketatar, 16 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 500 biksi makinalı tüfek mühimmatı, 80 zagros mühimmatı, 100 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 4 RPG -7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, birer araç telsizi, güneş paneli, kamera, gece görüş gözlüğü, 17 şemsiye, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Haber Ajansı