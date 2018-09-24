Çin’deki kültür elçilerimiz: Türk öğrenciler 

Asya - Afrika Gençlik Festivali’ne 54 ülke katıldı

Kültür tanıtımı etkinlikleri sırasında tüm Türk arkadaşların büyük özveri ile görev aldıklarını dile getiren Esra Vatansever, bu sene Pekin’de 3.sü düzenlenen Asya-Afrika gençlik festivaline katılımın yoğun olduğunu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Asya ve Afrika ülkelerinden tam 54 ülkenin festivale katılım gösterdiğini belirtti.

Genç katılımcılardan oluşan festivalde Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik durumlarını tanıtımına ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik forumlar düzenlendi. Gençler sosyal aktiviteler ile hem Çin kültürünü tanıdılar, hem de kendi ülke kültürlerini ve ekonomisini bu platformda tanıtma şansı buldular.

Türk kültürü büyük ilgi görüyor:

Türk Çin Kültür Derneği Üniversite Temsilcisi Esra Vatansever, ülkemizi bu festivalde Pekin Dil ve Kültür Üniversitesinden kendisi ile birlikte yüksek lisans öğrencisi Muhammed Başaran ve doktora öğrencisi Gülhanım Taşkıran’dan oluşan 3 Kişilik grubun temsil ettiğini ifade etti. Vatansever, bu etkinlik gibi düzenlenen her etkinlikte Türk kültürüne meraklı çok sayıda yabancıyla görüştüklerini ve ülkemizin büyük ilgi gördüğünü de dile getirerek "Çinlilerin Türkiye’ye olan ilgisinden motive oluyoruz ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte Çin’de Türkiye’nin güzelliklerini tanıtarak Türkiye rüzgarı estiriyoruz" dedi.

Çinliler Türkleri artık daha doğru tanıyor

Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı ise yakın zamana kadar Çinlilerin Türkiye ve Türk kültürü hakkında çok yanlış bilgilere sahip olduğunu ancak son yıllarda özellikle üniversite öğrencilerinin gayretleri sayesinde bu bilgilerin doğruları ile değişmeye başladığını belirtti. Karslı ayrıca "Pekin Büyükelçimiz Sayın Abdulkadir Emin Önen ve Kültür Müşaviri Sayın Özgür Aytürk’ün büyük destekleri gençlerimize daha geniş kitlelere ulaşabilmeleri konusunda imkanlar oluşturuyor" dedi.

Çin, üzerine en çok eğilmemiz gereken ülke

Daha çok sayıda öğrencinin Çin’de eğitim almasının yolunun açılması gerektiğini belirten Karslı, daha çok burs sağlandığı durumda birçok gencin Çin’de eğitim görmeyi tercih edeceklerini söyledi. Karslı, böylece çok büyük bir ülke olan Çin’de ülkemizin hak ettiği gibi tanıtılmasının da önünün açılacağını ifade etti. Türk makamları tarafından Çin’de eğitim için burs verilen öğrencilere ise Türkiye’de faaliyet gösteren Lotus Eğitim Kurumları bünyesinde ücretsiz Çince eğitimler sağlanacağını belirtti. Karslı, alınacak bu ön eğitimin öğrencilere Çin’deki eğitim hayatlarında büyük avantaj sağlayacağını da dile getirdi. Son olarak, “Unutmamalıyız ki Çin şu anda büyük cesameti ile karşımızda duruyor, bu durumu göz önüne alarak Türkiye’mizin tanıtımı konusunda üzerine en çok eğilmemiz gereken ülke Çin’dir” dedi.