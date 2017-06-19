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Çimento ihracatı ilk çeyrekte arttı

19 Haziran 2017 Pazartesi 12:55
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TÇMB verilerine göre, çimento ihracatı yılın ilk üç ayında 2016'nın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 14,8 artarak 3 milyon 531 bin ton olurken, tutar açısından yüzde 0,49 artışla 136 milyon 113 bin dolar şeklinde gerçekleşti.

Çimento ihracatı ilk çeyrekte arttı
İSTANBUL (AA) - Çimento ihracatı yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 14,8 artarak 3 milyon 531 bin ton olurken, tutar açısından yüzde 0,49 yükselişle 136 milyon 113 bin dolar şeklinde gerçekleşti.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde çimento ihracatı miktar bazında yüzde 14,8 artarak 3 milyon 531 bin ton oldu.

İlk çeyrekte en yüksek ihracat 404 bin tonla Suriye'ye yapılırken, ABD'ye 378 bin, İsrail'e 338 bin, Kolombiya'ya 329 bin, Gana'ya 290 bin, Fildişi Sahilleri'ne 262 bin, Yemen'e 188 bin, Sierra Lione'ye 148 bin ton çimento ihraç edildi.

Bu dönemde miktar açısından en yüksek artış yüzde 158,9 ile İsrail'de, yüzde 154,39 ile Fildişi Sahilleri'nde, yüzde 90,21 ile Kolombiya'da yaşandı.

Geçen yılın ilk üç ayına göre bu senenin ilk çeyreğinde tutar açısından Suriye'ye 11 milyon 915 bin dolarlık, ABD'ye 16 milyon 298 bin dolarlık, İsrail'e 15 milyon 809 bin dolarlık, Kolombiya'ya 10 milyon 803 bin dolarlık, Gana'ya 8 milyon 855 bin dolarlık, Fildişi Sahilleri'ne 7 milyon 838 bin dolarlık çimento ihracatı gerçekleşti.

Tutar açısından en yüksek artış yüzde 97,41 ile İsrail'de yaşanırken, Kolombiya'ya ihracat yüzde 72,97, Fildişi Sahili'ne ihracat yüzde 71,65 yükseldi.

İlk çeyrekte çimento ihracatından elde edilen gelir yüzde 0,49 artarak 136 milyon 113 bin dolar şeklinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, ilk 2 ayda kış koşulları nedeniyle düşen iç satışların martta toparlandığını belirterek, bu ivmenin gelecek aylarda da devam edeceğini aktardı.


Anadolu Haber Ajansı
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