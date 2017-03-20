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CHEP, TPF eğitimleri kapsamında Bursa’yı ziyaret etti

20 Mart 2017 Pazartesi 11:04
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu 11 ilde yerel zincir eğitimlerine devam ediyor Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Anadolu’nun 11 ilinde düzenlediği Kategori Yönetimi Eğitim programına hız kesmeden devam ediyor. CHEP Türkiye’nin sponsorlarından olduğu, Ocak ayında Gaziantep’te başlayan eğitimlerin yedinci durağı Bursa oldu.

CHEP, TPF eğitimleri kapsamında Bursa'yı ziyaret etti
Türkiye ekonomisinin önemli bir halkasını oluşturan perakende sektöründe mağaza yöneticilerinin, alan ve kategori yönetiminde verimliliğini artırmak amacıyla kurgulanan TPF Yerel Zincir Eğitimleri; CHEP Türkiye, P&G ve Numil sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Anadolu’nun 11 farklı ilinde düzenlenecek Kategori Yönetimi eğitimlerinin yeni durağı Bursa oldu.

Bursa’da 2 gün süren eğitimler kapsamında PERDER üyesi işletmeler, sponsor firmaların bölge yöneticileri ile bir araya gelerek hem yeni iş birlikleri kurdu hem de müşterilerin kararlarını etkileyen unsurlar, alışverişte kadın-erkeklerin değişen tercihleri ve verimli kategori ile alan yönetimi gibi mağaza yönetimindeki yeni uygulamalar konusunda çeşitli eğitimler aldı. Etkinliğin sponsorlarından CHEP Türkiye’nin Genel Müdürü Şafak Aktekin; “CHEP Türkiye olarak 2009 yılından beri Türkiye’de hizmet veriyoruz. Türkiye’deki Yerel Zincirler ve perakende sektörü, paylaşım ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modelimizin çok önemli bir halkası. TPF’nin perakende sektörüne yönelik bu eğitim çalışmalarının varlığını önemsiyoruz. Bu yıl biz de sponsor olarak eğitim serilerindeki yerimizi aldık. Eğitimler kapsamında Bursa’yı da ziyaret etme şansımız oldu. Sektördeki yeri ve iş hacmi açısından operasyonel anlamda Bursa bizim için ayrıca önemli bir lokasyon. CHEP Türkiye olarak ulaşmadığımız nokta kalmasın istiyoruz. Bu eğitimler sayesinde büyük çaplı bir değişimin başlamasına vesile oluyoruz, bundan sonraki süreçte iş süreçlerinde daha sürdürülebilir, pratik ve ekonomik çözümlere entegre olunacağı görüşündeyim” diye kaydetti.

Palet yönetimini outsource eden perakendeciler ve üreticiler kazanıyor

CHEP’in paylaşım ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modelinde, kiralanan paletler kullanım sonrası toplanıp düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirilerek tekrar hizmete sunuluyor. Tasarruf oranlarını artıran ve tedarik zinciri yönetimini baştan sona yeniden şekillendiren bu hizmetin Türkiye pazarı içindeki tek sağlayıcısı olan CHEP; 2009 yılından beri hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörleri için operasyonlarını sürdürüyor. Türkiye genelinde 7 milyon paletlik dolaşım ağına sahip olan CHEP, Anadolu’nun farklı illerinde konumlandırılmış 16 servis merkezi; İzmir, Adana, Ankara, Konya ve İstanbul’da bulunan dört bölge müdürlüğü ile hizmet veriyor.

CHEP sadece bir palet tedarikçisi olmanın ötesinde, iş ortaklarının tedarik zincirlerini baştan sona optimize eden çözümler sunuyor. Üretici ve perakendeciler arasındaki bakiye takibini ve mutabakat sürecini ortadan kaldırıyor bu sayede hem iş birliklerini güçlendiriyor hem operasyonel süreçleri hızlandırıyor. Üretici ve perakendeciler palet takibi yapmak zorunda kalmıyor, süreci tamamen CHEP üstleniyor. CHEP’in yüksek kalite standartlarındaki sağlam paletleri, iş kazalarını önleyip ürün hasarını da azaltıyor. Mağaza içerisinde kullanılan CHEP yarım paletleri ise marka görünürlüğünü artırıyor, promosyon ve kampanya ürünlerinin yaratıcı ve etkili bir şekilde teşhir edilmesini sağlıyor ve bu sayede tüketicilerin alışveriş deneyimleri iyileştiriliyor. Yapılan araştırmalara göre, yarım paletleriyle ürünlerin bulunabilirliğini ve çapraz satış imkanını artıran CHEP, aynı zamanda mağaza içinde rafa ürün yerleştirmeye ayrılan zamanda yüzde 80’e ve paletten ürün toplama maliyetlerinde yüzde 25’e kadar azalma sağlıyor.
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