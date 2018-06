Celestron portatif teleskop ile keşfe çıkmaya hazırlanın

Dünyanın önde gelen teleskop, dürbün ve mikroskop markası Celestron, Travel Scope 70, gözlem keyfinize istediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilmenize olanak tanıyor. Optik mercekli Travel Scope 70, doğa gözlemleri için ideal teleskoplar arasında yer alırken, amatör astronomiye başlangıç için ise en uygun teleskop. Sırt çantası, fotografik tripodu ve portatif olması sayesinde istediğiniz her ortamda gözlem yapabileceğiniz Travel Scope 70 teleskop ile doğayı keşife çıkmaya hazır olun.

Eyüboğlu’nun distribütörlüğünü yaptığı Celestron’un Travel Scope 70’e hobix.com.tr’den, Hobix mağazalarından, seçkin teknoloji marketlerinden ve kamp malzemeleri satan mağazalardan kolayca ulaşabilirsiniz.

Travel Scopea Teknik Özellikleri;

Açıklık - Mercek Çap: 70 mm (2.76 in)

Odak Uzaklığı (mm): 400 mm (16 in)

Odak Oranı: 5,71

Göz Merceği: 1 (mm) 20 mm (0.79 in)

Büyütme 1: 20x

Göz Merceği: 2 (mm) 10 mm (0.39 in)

Büyütme 2: 40x

Bulucu Dürbün: 5x24

En yüksek kullanılabilir büyütme: 165x

En düşük kullanılabilir büyütme: 10x