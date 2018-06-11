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Celestron portatif teleskop ile keşfe çıkmaya hazırlanın

Celestron, karasal gözlem için yeni portatif teleskobunu görücüye çıkardı. Hızlı ve kolay kuruluma sahip Celestron Travel Scope 70 ile ister doğanın eşsiz güzelliğini keşfedin isterseniz astronomik gözlemle uzayın derinliklerine uzanın.

Celestron portatif teleskop ile keşfe çıkmaya hazırlanın

Celestron, karasal gözlem için yeni portatif teleskobunu görücüye çıkardı. Hızlı ve kolay kuruluma sahip Celestron Travel Scope 70 ile ister doğanın eşsiz güzelliğini keşfedin isterseniz astronomik gözlemle uzayın derinliklerine uzanın.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:46
3150 Okunma
Celestron portatif teleskop ile keşfe çıkmaya hazırlanın

Dünyanın önde gelen teleskop, dürbün ve mikroskop markası Celestron, Travel Scope 70, gözlem keyfinize istediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilmenize olanak tanıyor. Optik mercekli Travel Scope 70, doğa gözlemleri için ideal teleskoplar arasında yer alırken, amatör astronomiye başlangıç için ise en uygun teleskop. Sırt çantası, fotografik tripodu ve portatif olması sayesinde istediğiniz her ortamda gözlem yapabileceğiniz Travel Scope 70 teleskop ile doğayı keşife çıkmaya hazır olun. 
Eyüboğlu’nun distribütörlüğünü yaptığı Celestron’un Travel Scope 70’e hobix.com.tr’den, Hobix mağazalarından, seçkin teknoloji marketlerinden ve kamp malzemeleri satan mağazalardan kolayca ulaşabilirsiniz. 

Travel Scopea Teknik Özellikleri;
Açıklık - Mercek Çap:            70 mm (2.76 in)
Odak Uzaklığı (mm):            400 mm (16 in)
Odak Oranı:                5,71
Göz Merceği: 1 (mm)            20 mm (0.79 in)
Büyütme 1:                20x
Göz Merceği: 2 (mm)            10 mm (0.39 in)
Büyütme 2:                40x    
Bulucu Dürbün:                5x24
En yüksek kullanılabilir büyütme:    165x
En düşük kullanılabilir büyütme:    10x
 

Son Güncelleme: 11.06.2018 13:47
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