CARREFOURSA'DAN 13 MİLYON LİRALIK "BAMBAŞKA" YATIRIM

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, bambaşka bir alışveriş deneyimi sunan yeni hipermarketini 13 milyon liralık yatırımla Forum İstanbul'da hizmete açtı.

Hipermarketin açılış töreni Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin ve Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı'nın katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, Sabancı Topluluğu olarak gıda perakendeciliği sektöründe CarrefourSA gibi önemli bir markayla yeni yatırımlara imza atarak geleceğin perakendeciliğine uzandıklarını söyledi. Sürdürülebilir gelişim vizyonuyla sinerjisi yüksek, dinamik ve etkin bir yapıyla perakende sektöründe faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Köseoğlu, takip ettikleri yenilikleri tüketicilere yansıtacak yatırımlara imza attıklarını aktardı. Köseoğlu, böylesi bir yapıyla tüketicilere daha etkin ve daha verimli bir şekilde hizmet sunmak için yeniliklerle dolu market yatırımlarını tüketici ihtiyaçlarını gözeterek şekillendirdiklerini vurguladı. Ata Köseoğlu, "Bugüne kadar tüketicilerine sunduğu ve sektör adına örnek ve öncü olan, yenilikleriyle başarıya ulaşan CarrefourSA, farklı hizmet anlayışı ve uygulamalarıyla başarısını artırarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya özen gösteren bir perakende markasıdır." diye konuştu.



"Türkiye'nin en teknolojik hipermarketini açtık"

CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, tüketicilerine en kaliteli ürünleri en doğru lokasyonlarda sunmaya özen gösterdiklerini belirterek, ayda ortalama 2,4 milyon ziyaretçisi olan Forum İstanbul'da yer alan yeni hipermarketlerini tüketicileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hipermarketi toplam 13 milyon liralık yatırım ve 180 kişilik bir ekiple hayata geçirdikleri bilgisini veren Ergin, "Türkiye'nin en yeni ve en teknolojik hipermarketi olarak tüketicilerimizin aileleriyle birlikte gün boyu tüm ihtiyaçlarını giderebileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek." dedi.



Ergin, market yatırımlarını müşterilere göre şekillendirdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Hipermarketimizde müşterilerimizin daha önce görmedikleri birçok yenilik ve hizmet noktası bulunuyor. Uzmanlık alanımız olan taze gıda, et, balık ve fırın reyonlarının yanı sıra 7'den 70'e hitap eden ve ülkemizde bir ilk olan yenilikleri burada sunuyoruz. Örneğin drone kafesi ile satın aldığınız droneları hemen test edebilecek, yeni nesil motor scooterları marketimizden satın alabilecek ya da kısıtlı bir zaman içinde alışveriş yaptıktan sonra poşetleri taşımak yerine eve teslim hizmetimizden faydalanabileceksiniz. Tüm bu hizmetleri, tüketicilerimizi birebir dinleyerek elde ettiğimiz geri dönüşler sonucunda marketlerimizde uygulamaya başladık."



"Hipermarketlerimizde alışverişi keyfe dönüştürüyoruz"

CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı da Forum İstanbul CarrefourSA'da tüketicilerin, ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zaman dilimini keyifli bir alışverişe dönüştürmek amacıyla birçok yenilik sunduklarını söyledi. Taze gıda konusunda yerli tohumlar kullanılarak yetiştirilen sebze ve meyveler ile coğrafi işaret onayı almış ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarını dile getiren Arpacı, içinde deniz ürünlerinin bulunduğu bir akvaryumun yer aldığı balık reyonunda sezonunda 80-85 çeşit balık sunduklarını aktardı. Arpacı, "Balık veya et alan tüketicilerimiz, dilerlerse bu ürünleri ünlü şef Vedat Başaran'ın danışmanlığında yakın zamanda açılacak Lezzet Arası'nda pişirterek anında tüketebilecekler ya da evlerine götürebilecekler." dedi.



"Tekstilden züccaciyeye tüm reyonlarda yenilik"

Arpacı, tüketiciler için organik ürünleriyle farklı ihtiyaçlara cevap verebildiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yalnızca gıda değil tekstilden züccaciyeye kadar tüm reyonlarımızda yeniliklere imza attık. Geniş ürün yelpazesine sahip giyim reyonumuzda Loft ve Kiğılı markalarına yer vererek Türkiye'de ilk kez market içinde özel bir raf oluşturduk. Ayakkabı reyonumuzda dünya markalarının ürünlerini bulunduruyoruz. Ev tekstilinden züccaciyeye, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar geniş ve bol çeşitle evlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünlere reyonlarımızda yer veriyoruz." Arpacı, tasarruflu alışverişin adresi olarak bol, çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun fiyatla tüketicilere sunduklarının altını çizerek, Forum İstanbul CarrefourSA'nın da tasarruflu alışverişin merkezi olacağına inandıklarını vurguladı. "Hem çeşit hem de hizmet anlamında teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve tüketicilerine geniş bir ürün gamı sunan hipermarketiz." diyen Arpacı, teknolojiyi hem ürün bazında reyonlarına taşıdıklarını hem de yaşlı ya da engelli tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerinde kullandıklarını söyledi.



"Yaşlılara ve engellilere özel hizmet"

Arpacı, Türkiye'de ilk kez bir markette yeni nesil motor scooter ve elektrikli bisiklet satışı gerçekleştirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Günümüzde büyük ilgi gören dronelar için özel bir kafes oluşturduk. Bu kafeste tüketiciler satın alacakları droneları deneme imkanına sahipler. Yaşlı veya engelli tüketicilerimizi unutmadık. Yaşından dolayı işitme problemi yaşayabilen ya da gürültüden rahatsız olan tüketicilerimiz için özel iki kasa oluşturduk. Bu kasalarda hem kulağa takılabilen işitme cihazları bulunduruyoruz hem de kasalardan geçerken marketteki mevcut gürültüyü duymalarını engelleyebiliyoruz. Yaşı ilerlemiş tüketicilerimize kişisel asistan tahsis ediyoruz. Engelli tüketicilerimize özel akülü araçlarla alışveriş imkanı sunuyoruz. Hızlı Kasa uygulamamızla tüketicilerimiz kasiyersiz kasada ödeme yapabiliyor. Görüntülü Destek hizmetimizle de alışverişi daha kolay hale getiriyoruz."

Anadolu Haber Ajansı