Cardata ikinci el haritasını çıkardı

Dizel İkinci El Pazarına Hakim

Yılın ilk 6 ayındaki verilere göre ikinci elde de dizel model hakimiyeti yüzde 65 oranla devam ederken, manuel vites tercihi de yüzde 65 olarak istatistiklere yansıdı. En fazla satılan modeller arasında şanzıman ve yakıt türü birlikte değerlendirildiğinde ise en çok satılan araçlar yüzde 45,53 ile dizel manuel araçlar oldu. Bunu yüzde 19,46 ile dizel otomatik vites, yüzde 19,35 ile benzinli manuel vites ve yüzde 15,65 ile benzinli otomatik vitesli araçlar izledi.

Önden Çekişli Modeller Revaçta

Cardata tarafından yapılan araştırmada ikinci elde en fazla satın alınan otomobiller önden çekişliler oldu. Tüketiciler yüzde 87,08 oranla önden çekişli araçlara yönelirken, arkadan itişli araçların oranı yüzde 7,42 olarak gerçekleşti. 4x4’lerin oranı ise yüzde 5,51 olarak satışlara yansıdı.

Sedan Modellere Yoğun İlgi

1 milyon 200 bin aracın satış gerçekleşme verilerine göre kasa tipinde de sedan otomobillerin üstünlüğü yüzde 51,59 oran ile devam etti. Sedan otomobilleri yüzde 30,51 ile hatchback modeller takip ederken, kamyonetler yüzde 14,62, SUV tipi araçlar yüzde 7,22, Coupe araçlar yüzde 1,89 ve station wagon tipi araçlar da yüzde 1,39 ile kasa tipine göre sıralamaya dahil oldu.

Tercih Beyaz

“0” kilometre araçlarda olduğu gibi ikinci el araçlarda da en çok tercih edilen renk beyaz oldu. İkinci el otomobil alanlar yüzde 41,70 oranıyla beyazı tercih ederken, bunu 24,50 ile gri, yüzde 16,91 ile siyah, yüzde 4,48 ile füme, yüzde 3,32 ile kırmızı ve yüzde 2,88 ile mavi izledi.

Türkiye’de Bir İlk Gerçekleşti

Cardata Türkiye A.Ş. Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da 420 bayi ve 1 milyon 200 bin adetlik gerçekleşen araç satış verisinin yer aldığı araştırmanın Türkiye’de ilk kez yapıldığını ve bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

“Bu araştırma verilerine ulaşmak için çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Artık otomobil markaları 2.el’deki araç satış ve pazarlama stratejilerine bu analiz çalışmasından yola çıkarak daha doğru ve sağlıklı bir şekilde yön verecekler. Bu da onların karlılık ve verimliliklerininin yanında, bayi memnuniyet seviyesini de çok daha yukarıya taşıyacaktır. Bugüne kadar tahminlerle yapılan bu çalışmalar artık bilimsel bir yöntemle gerçekleşiyor. Ve böylece tüm bilgiler otomobil markalarının önüne doğru veri olarak geliyor. Araştırmanın tüketiciye faydasına bakarsak, tüketicinin satın alma kararlarında onlara 2’nci eldeki en çok tercih edilen model tiplerini sunmuş oluyoruz. Böylelikle hangi aracı alayım sorusuna artık açıklık getirerek tüketiciye çok önemli bilgiler sağlıyoruz.”