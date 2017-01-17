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Çadır kentlerdeki Suriyelilerin çetin kış şartlarıyla mücadelesi

17 Ocak 2017 Salı 14:16
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Zorlu kış şartları sebebiyle İdlib'deki Hırbet el-Coz çadır kentinde yaşayan Suriyelilerin hayatı daha da zor hale geldi

Çadır kentlerdeki Suriyelilerin çetin kış şartlarıyla mücadelesi
İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib kentinin batısında yer alan Hırbet el-Coz çadır kentinde kış aylarının sert geçmesi yaşamı daha da zorlaştırdı.

Rastgele kurulan 160 çadırda 200 ailenin kaldığı Hırbet el-Coz çadır kenti kış aylarının getirdiği yağışlar nedeniyle çamur içinde kaldı. Çocukların çamur deryası içinde okula gidip gelmek zorunda kaldığı çadır kentte ısınma, barınma ve ekmek sıkıntısı yaşanıyor.

Çadır kent sakinlerinden 58 yaşındaki Halil Ebu Bara AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırbet el-Coz çadır kentine Cebel Ekrad bölgesinden geldiklerini söyledi.

Kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ifade eden Ebu Bara, çadır kentte ailelerin kaldığı çadırların ve çocukların gittiği okulun yakacak ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Çadır kentte yiyecek sıkıntısı da yaşandığını aktaran Ebu Bara, "Yollar tamamen çamur olduğu için buraya ekmek getirmekte de zorluk çekiyoruz. Yakacak hiçbir şey yok. Verilen bir kömür torbası da yetmiyor. Bu soğuklara bir torba kömür ne yapacak." diye konuştu.

Yağmur ve çamur nedeniyle odun toplama imkanları da bulunmadığını dile getiren Ebu Bara, "Gerekli yardımlar için vicdan sahiplerine sesleniyoruz. Çocuklarımızın okul yolları çamurlu. Okula gidip gelmekte zorluk çekiyorlar. Tüm kesimlerden yardım istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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