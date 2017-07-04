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Büyükçekmece Dünya Şampiyonu oldu!

04 Temmuz 2017 Salı 12:31
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Büyükçekmece Belediyesi Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi, Altınköprü Halk Dansları Grubu, Litvanya’da düzenlenen festivalde Dünya Şampiyonluğu kazandı.

Büyükçekmece Dünya Şampiyonu oldu!
Altınköprü Halk Dansları Grubu, Litvanya’ya hareket ederken, “Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün, size söz veriyoruz ülkemizi ve Büyükçekmece’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” şeklinde söz vermişlerdi.

2 ödül birden kazandılar

Kültür ve sanat kenti Büyükçekmece dünya çapında büyük bir başarıya daha imza attı. Büyükçekmece Belediyesi Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi, Altınköprü Halk Dansları Grubu, Litvanya’da 7’si düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde iki önemli ödül kazandı. Altınköprü Halk Dansları Grubu, ortaya koyduğu muhteşem performansla şampiyon olurken, büyük beğeni topladı.

Ayrıca Enstrüman dalında da, Büyükçekmece Belediyesi Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenlerinden Samet Kölemen, ortaya koyduğu başarılı kemençe performansıyla birinciliğe layık görüldü.

“Hepsini tek tek kutluyorum”

Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi, Altınköprü Halk Dansları Grubu, folklorcularını ve eğitmenlerini kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Litvanya’ya gitmeden önce Türkiye’yi ve Büyükçekmece’yi en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü veren gençlerimiz bu sözlerini tutarak bir kez daha göğsümüzü kabartarak uluslararası bir başarıya imza attılar. Hepsini tek tek kutluyor, başarılarının devamını bekliyorum” ifadesini kullandı.
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