BÜYÜKÇEKMECE BİR KEZ DAHA DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ!

Dünya Festivaller Birliği, Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 200 festival arasında birinci seçti.



Büyükçekmece 200 festivali geride bıraktı

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun (FIDAF), 13 Eylül 2017 günü Güney Kore’nin başkenti Seul'de gerçekleştirdiği kongrede, Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 200 festival arasında bir kez daha “Dünyanın En İyi Festivali” ödülüne layık görüldü. Türkiye'nin ardından İsrail 2’inci, Romanya 3’üncü, Güney Kore ise 4’üncü oldu.



"Dünya kültürüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Seul’da FIDAF’ın kongresine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün konuşmasında, Dünya Festivaller Birliği tarafından bir kez daha “Dünya’nın en iyi festivali” ödülü almanın gurur verici olduğunu, festivallerin ülkelerin kültür zenginliğini arttırdığını, dünya kardeşliğine, barışına ve kültürüne çok önemli katkılar sağladığını ifade etti. Başkan Akgün, bu yıl 18’incisi gerçekleşen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni büyütmeye, dünya kültürüne daha çok katkı sağlaması için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Basın Bülteni