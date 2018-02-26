BÜYGİAD’DA NÖBET DEĞİŞİMİ

“Yayla; Haklı Gururunu Yaşıyorum”

Kurucu Başkan Kadri Cemil Yayla Yaptığı konuşmasında; “6 yıldır Başkanlığını Yaptığım BÜYGİAD Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneğimizin Bayrağını, Kardeşim Mustafa Karayün'e Teslim etmenin Haklı Gururunu Yaşıyorum, bundan sonrada derneğimize fayda üretmeye devam edeceğim” dedi.



“Hiç Pes Etmedi”

Yeni başkanlığa seçilen Gazeteci Muhammed Mustafa Karayün; BÜYGİAD ailemin değerli fertleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allahın rahmeti bereketi üzerinize olsun diyerek başladığı konuşmasında, “Derneğimizin kurulduğu günden bu yana müthiş bir enerjiyle, sabırla, azimle hepimize sürükleyici kuvvet olan Kadri Cemil Yayla'ya teşekkür ediyorum ve bu güzel insana sizlerden bir alkış rica ediyorum. Çünkü çok koştu, çok yoruldu fakat hiç pes etmedi. Bundan sonrada aynı aşkla yanımızda olacağından şüphem yok.



“Birlikte İlklere İmza Attık”

Büyükçekmece'de ilklere imza atmış, parmakla gösterilen, hatta STK nasıl olur herkese Öğreten bir Derneğin emanetini boynumuza yükleyen, bu görevi bizlere layık gören sizlere de Yönetim Kurulum ve Şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum, Allahın izni ile güveninizi boşa çıkarmamak adına gece gündüz çalışacağımızdan şüpheniz olmasın.



“ Üşüyen Bir Aileye Çatı Olduk”

Yaklaşık 6 yıldır böyle bir aileye sahip olmaktan onur duydum, gurur duydum. Çünkü bu derneğe mensup insanların hepsi seçilmiş özel kişiler. Belki Farkında değilsiniz ama, Kimi zaman, bir yetimin başını okşayan el oldunuz, kimi zaman üşüyen bir aileye çatı, kimi zaman evlatlarından hayır görmeyen dedelere nenelere evlat oldunuz. Gün geldi lösemili çocuklara moral oldunuz, gün geldi üşüyen minik ayaklara bot oldunuz, gün geldi en janti salonlarda, gün geldi bir fakirin gecekondusunda, gün geldi sırtınızda erzak kolisi, gün geldi elinizde eğitim davetiyesi, sizler iyi yürekli, güzel insanlarsınız, Lütfen kendinizin ve bu topluluğun kıymetini bilin.



“Biz Büyük Bir Aile Olduk”

Bizler bir aile olduk, Birbirinin açığını kollayan değil, kusurlarını örten bir dostluk halkası oluşturduk. Farklı bölgelerden, farklı kişiliklere sahip insanların ortak dili BÜYGİAD oldu. Aramızda ticarette yaptık, bir sofrayı da paylaştık ama birbirimizi üzmemeye, kırmamaya her zaman özen gösterdik.



“Hedefimiz Büyük Olacak”

Değerli üyelerimiz, Kıymetli Yönetim Kurulu teveccühünüzden dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah devraldığımız bayrağı ileri taşımak ve Bu güzel ailenin arasındaki bağı kuvvetlendirmek ana hedefimiz olacak. Hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum, Allahın rahmeti Bereketi Mağfireti üzerinize olsun” dedi.



BÜYGİAD Yeni Yönetimi…

Başkan Muhammed Mustafa Karayün seçilirken, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliğine; Esat Korkmaz, Tuncay Seçilir, Ersin İnci, Halil İbrahim Yayla, M.Fatih Sancar, Mehmet Ünal, Remzi Yayla, İlker Akduman, Sercan Yakupoğlu, Ferhat Akbulut, Muhammet Baki, Ahmet Karayün, Halis Çuhadaroğlu, Mesut Demir, Fatih Uzun, Fatih Balık, Engin Mendeş, Yunus Beyaz, İlker Güngör, Sefer Aydın, Göktürk Kutludoğmuş, Hüseyin Aktaş, Volkan Bayır, Salih Eren Karaoğlu, Alican Tülek, Ahmet Kılıç, Kadir Yıldız seçildi.

