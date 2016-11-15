banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Bursaspor'da Akhisar maçı hazırlıkları sürüyor

15 Kasım 2016 Salı 16:12
Bu haber 751 kez okundu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Bursaspor'da Akhisar maçı hazırlıkları sürüyor
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. 

Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada kalesiz taktik çalışma ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlıklığı bulunan Bilal Kısa, kondisyon salonunda çalışırken, Cristobal Jorquera ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. 

Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.