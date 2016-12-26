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Bursa merkezli klima hırsızlığı operasyonu

26 Aralık 2016 Pazartesi 12:02
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8 ilde 78 baz istasyonundan klimaları çaldıkları ileri sürülen 9 zanlı, Bursa, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı

Bursa merkezli klima hırsızlığı operasyonu
BURSA (AA) - Bursa, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda, 8 ilde baz istasyonlarındaki klimaları çaldıkları ileri sürülen 9 kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ekim ayı içinde, Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından yapılan klima hırsızlığı üzerine Bursa Jandarma Komutanlığı özel bir ekip kurdu.

Civar illerde meydana gelen benzer hırsızlık olaylarının bilgi sisteminden verileri alınarak suç ve suçluluk profilini belirleyen ekip, bu yıl içinde İzmir'de 38, Manisa'da 21, Kütahya'da 10, Bursa'da 3, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da ikişer, Aydın ve Denizli'de birer olmak üzere 78 baz istasyonundan benzer yöntemlerle gerçekleştirilen klima hırsızlığı olayı üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

- 1 milyon liralık hırsızlık

Çalınan malzemeler ve ilgili kurumlara verilen zararın maddi değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu tespit eden özel ekip, "Suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli hırsızlık" suçu kapsamında yürüttüğü çalışmaların ardından Bursa, İzmir ve Manisa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, hırsızlık başta olmak üzere değişik suçlardan sabıkası bulunan E.Y. (42), M.B. (34), M.B. (38), Y.B. (36), Y.D. (50), A.K. (45), C.Y. (39), M.B. (44), M.K. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı belirtilen iki araç, 61 değişik markalarda baz istasyonu kliması, bir sahte kimlik ve sürücü belgesi, 50 gram uyuşturucu madde ile klima sökme-takma aparatı, keski aleti, eldiven, kar maskesi, takım çantası ve aletleri, gaz toplama ve basma cihazı, gizleme kılıf ve ambalajı gibi malzemeler ele geçirildi.

Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerden C.Y, M.B. (44) ve M.K, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, çaldıkları klimaları, sahte kimlik ve bunlarla aldıkları cep telefonu numaralarıyla sosyal alışveriş sitelerinde sattıkları, hırsızlıktan kazandıkları parayla araç aldıkları iddia edildi.

Anadolu Haber Ajansı
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