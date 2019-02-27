Bursa Kebap Evi'nden 'Ortadoğu' atağı

Müşteri yoğunluğu sağlaması, yöresel lezzetleri, şık restoran konseptleri, özel menüleri ve hizmet kalitesi ile son 9 yılda yerli ve yabancı yatırımcıların yakın markajında olan Bursa Kebap Evi, Cem ve Caner Helvacı tarafından 2010 yılında 3 şube ile devir alındı. İki genç girişimci kardeşin yönetim stratejileri ve franchise sistemi ile büyüyerek Türkiye’nin 37 ilinde ve yurt dışında toplam 98 şubeye ulaşan marka, 2019 yılında yurt dışı hedeflerine ağırlık verdi. Global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve markayı doğru yatırımcılara teslim ederek hızlı büyüyen ödüllü İskender markası, yurt dışında ilk olarak Avrupa’da Almanya’da şubeleşti ve şimdi Ortadoğu hedefine kilitlendi. Türkiye’de de aktif olarak faaliyet gösteren İran’ın köklü ticaret şirketi “Sweet World Trade Development PVT” ile master franchise anlaşması için masaya oturan Bursa Kebap Evi, İran’da yatırımcısı ile büyüme hedefinde.

Markasını global marka konumuna taşımak da kararlı olan ve Türk markalarına, yurt dışına açılmaları konusunda cesur davranmalarını öneren Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı: “Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen markaların sayısı her geçen gün artıyor. Yurt içinde yabancı markalarla rekabet ederken, yurt dışında da bir Türk markasının markalaşabileceğini ve başarıyla büyüyebileceğine inancımız tam. Yurt dışı hedeflerimize Almanya ile başladık, şimdi İran ile devam ediyoruz. Yaptığımız işbirliği ile bu yıl İran’da ilk şubelerimizi açmaya hazırlanıyoruz ve 5 yılın sonunda İran’da 30 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda İran’a ciddi bir istihdam alanı yaratacak. Türkiye’de pazarın en güçlü oyuncularından biriyiz, kurduğumuz güçlü franchise sistemi markalara örnek oluyor. Markamızın ve geleneksel lezzetlerimizin yurt dışına taşınması konusundaki yatırımlarımızın devamı gelecek. Ortadoğu ve İran’a et ve süt ürünleri bizden gidiyor. Aynı zamanda gıda ihracatı ile yeni bir katma değer yaratıyoruz. Her şey merkezden gidecek.” dedi.

Sweet World CEO’su Esmaeil Aghazadeh; “Bursa Kebap Evi Türkiye’den İran’a giden ilk zincir restoran markası…”

Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere zengin yer altı kaynaklarıyla büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan İran, 80 milyondan fazla nüfusu ile dünyanın en güçlü şirketleri için büyük bir pazar. Türkiye’den inşaattan, tekstil ve gıdaya birçok markanın yatırıma yöneldiği, yatırımcı işbirliklerinin geliştiği pazar, aynı zamanda Ortadoğu’da büyüme potansiyeli açısından da önemli bir geçiş noktası. Stratejik konumu ile büyüyen bir ekonomik seyir içinde olan İran’a yatırımlar da her geçen gün artıyor. Özellikle gıda sektörü ülkede hızlı yükselişe geçiyor ve girişimciler marka değeri olan başarılı firmalarla iş birliği yaparak yatırımını güvence altına almak istiyor. Farklı sektörlerdeki ticari faaliyetleri ve inşaat sektöründeki başarılı yatırımları ile 20 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren ve ülkenin farklı bölgelerindeki güçlü alt yapısı ve imkanlarıyla önemli bir konumda olan Sweet World CEO’su Esmaeil Aghazadeh; “İran’da gıda sektörü sürekli gelişiyor ve İran halkı Türk yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor. Sektördeki bu gelişim ve büyüme beni sektöre yatırım yapmaya teşvik etti. Türkiye’de Bursa Kebap Evi’nin başarılı bir gıda zinciri olarak öne çıktığını gördüm. Markanın müşteri memnuniyeti, yurt dışı büyüme potansiyeli ve başarısı, iki genç girişimcinin kısa zamanda yarattığı başarı hikayesi ve kurduğu sistem güven verdi. Markanın yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonrasında kendilerinin samimiyeti ve marka gelişimine bakış açılarıyla alt yapı ve yatırımcılarına verdiği destekler de beni etkiledi. Birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. 2019 yılı içinde ilki İran Mall, ardından Atlas Mall, Arg Mall ve cadde konseptinde şubeleri açarak markanın İran pazarında bilinirliğini artırarak büyütme hedefindeyiz. 5 yıllık projeksiyonda 15 milyon Dolarlık yatırım planlıyoruz. Bursa Kebap Evi Türkiye’den İran’a giden ilk zincir restoran markası… İranlılar Türk lezzetlerini seviyor. Kısa zamanda istediğimiz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi. İmzalanan master franchise anlaşması ile Esmaeil Aghazadeh ilk 5 yıl içinde 30 şube açmayı hedefliyor. Kendi yatırımlarıyla birlikte alt franchise verme hakkı da bulunan şirket, aynı zamanda Bursa Kebap Evi ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri de üstlenecek.

Hedef Global Pazarlar, Sırada Amerika ve Dubai Var.

Türkiye’de yatırımcılarla büyümek isteyen ve kendi yatırımlarıyla globale fokuslanan Bursa Kebap Evi’ne en çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden talep geliyor ve marka öncelikle Amerika, Dubai, Abu Dhabi, Fransa, Kuveyt ve Katar ülkelerinde büyümeyi hedefliyor. 2019 yılının ilk anlaşmasını İran ile imzalayan marka, Amerika ve Fransa ile de master franchise anlaşmalarını tamamlamak üzere. Bursa Kebap Evi, anlaşmalar çerçevesinde, 2019 yılı içinde İran’da 5, şube açacak. Dubai Souk Madinat Jumeirah AVM’de ve Abu Dhabi Deerfields Mall & One Stop Centre da ise kendi yatırımlarıyla 3 şube açacak. 2019’da yurt dışında 10 yeni restoran açarak şube sayısını 108’e ulaştırmayı hedefleyen BKE 2023’te 150 şube sayısına ulaşmak istiyor. Türkiye’de 37 ilde ve yurtdışında toplam 98 şubesi ile bulunan markanın restoranlarında yılda 960 ton et tüketiliyor, 6 milyon misafir ağırlanıyor ve marka çatısı altında 1500 kişi istihdam ediliyor. 2017 yılında 142 milyon TL olan cirosunu 2018’de yüzde 33 büyüterek yaklaşık 200 milyon TL’ye çıkaran marka, 2019 yılında yüzde 30 büyüme hedefiyle 260 milyon TL’nin üzerinde ciro hedefliyor.

Dünya’nın Her Yerinden Yatırımcıya Full Destek

Türkiye’de ve dünyada yatırımcılarını güçlü bir marka çatısı altında toplayan Bursa Kebap Evi, yatırımcısını ilk günden itibaren destekliyor. Şubeleri mimari ekipleriyle standartlara uygun dekore ederek şık restoran konseptinde anahtar teslim sunan marka; yöresel lezzetleri, yan ürünleri, sunum ekipmanları gibi tüm ihtiyaçları da yatırımcısı için tedarik ediyor. Şubelerine açıldığı ilk günden itibaren reklam ve pazarlama desteği sunan genel merkez, tüm şubelerde eş zamanlı olarak etkinlik, proje ve kampanya yürüterek müşteri yoğunluğu sağlıyor. Global marka ayrıca uzman kadrosu ile 1 ay boyunca şubedeki oryantasyon sürecini yönetiyor ve hizmet sektörünün kilit noktası olan “nitelikli personel” ihtiyacını personel adaylarını eğitime alarak karşılıyor. Yurt dışı yapılanmaları için ayrı bir operasyon ekibi de oluşturan Bursa Kebap Evi, merkezine aldığı global büyüme hedefi çerçevesinde ürün ve tedarik zinciri de oluşturuyor.

Türkiye’nin Global İskender Markası Bursa Kebap Evi, Geleneksel Lezzetleri Dünyaya Taşıyor

Yatırımcısı oldukları Bursa Kebap Evi markasını 3 şube ile devir alan ve şık bir konseptle buluşturarak, profesyonel ve güçlü yönetim anlayışıyla 9 yılda 98 şubeye ulaştıran girişimci kardeşler, Türkiye’nin 37 ilinde ve yurt dışında bulunan restoranlarında Bursa yöresel mutfağının en özel lezzetlerini tüketicileri ile buluşturuyor. 1500’ün üzerinde çalışanı ve yaklaşık 200 milyon TL cirosu ile global oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen marka, Almanya ve İran’dan sonra dünyada daha geniş bir platformda yer alarak büyümeyi hedefliyor. Bursa’ya has İskender, Bursa Kebabı, Muhteşem Bursa, Beğendi Yatağında Köfte gibi ana yemeklerin, Kemalpaşa ve Uludağ tatlılarının, Şıra ve Kozahan Türk Kahvesi gibi tüm özel lezzetlerin yer aldığı zengin menü içeriğini Türkiye’nin tüm bölgelerine ve yurt dışına ulaştıran marka; lezzetlerinin yanı sıra tüm şubelerinde müşterilerinin hayal dünyasını geliştiren, becerilerini göz önünde bulunduran ve aileleriyle birlikte dahil olabilecekleri sosyal restoran konseptleri oluşturuyor. Başarılı franchise sistemiyle ve yönetim anlayışıyla büyüyerek dünyaya açılan restoran zinciri, tecrübe ve kazanımlarını başarılı isimlere destek olarak paylaşıyor. Bursa Kebap Evi 2019 yılı başında Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonu Sümeyye Boyacı’ nın Ana Sponsoru oldu. “Ana Sponsor Bursa Kebap Evi” nin desteği ile yurt dışı yarışlarına katılacak olan ve ilk olarak Amerika’da düzenlenen İndianapolis yarışına hazırlanan Sümeyye Boyacı, Türkiye’yi gururla temsil etmeye devam ederek dünya şampiyonu olmaya hazırlanıyor.