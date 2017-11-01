Boyner’de Yeni Atamalar

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Arda Şirin, yüksek lisans öğrenimini Amerika Missouri University of Science and Technology’de Mühendislik Yönetimi üzerine tamamladı. Kariyerine üretim sektöründe teknolojik ve inovatif materyaller geliştiren Brewer Science’ta Operasyon İş Analisti olarak başladı, Tedarik Talep Planlama Müdürü olarak devam etti. 2012’de Türkiye’ye döndükten sonra LC Waikiki’de sırasıyla Planlama Müdürü, İş Analitiği & Strateji Müdürü olarak çalıştı. Mart 2015 itibariyle İş Analitiği ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev alan Arda Şirin, LC Waikiki’deki 5 yıllık deneyiminin ardından Eylül 2017’de Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’ye Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü olarak atandı.

Çiğdem Özkan – IT Direktörü

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olan Özkan, iş hayatına Mira Telekomünikasyon’da Proje Yöneticisi olarak başladı. 5 yıl boyunca Sesli Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Çözümleri ve Voice Mail / Robot Operatör projelerinde çalıştıktan sonra kariyerine Nisan 2005 itibariyle Tekin Acar’da devam etti. Sırasıyla Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı, Bilgi Sistemleri Müdürü, Bilgi Sistemleri ve İş Geliştirme Direktörü ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Çiğdem Özkan, 80 mağazanın tüm operasyon hizmetlerinin IT altyapısının yönetimi ve denetimi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, mağazacılık ve ERP çözümlerinin faaliyete geçirilmesi, tüm sevk ve mal kabul işlemlerinin sistematik bir operasyonla yürütülmesi gibi projeleri yürüttü. Çiğdem Özkan, Tekin Acar’daki 12 yıllık deneyiminin ardından Ekim 2017’de Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ekibine IT Direktörü olarak katıldı.

Murat Aksu – Planlama & Alokasyon Direktörü Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Murat Aksu, yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde aynı bölümde tamamladı. İş hayatına LC Waikiki’de MT olarak başlayan Aksu, yüksek öğrenimine devam etmek üzere Kanada’ya gitti ve University of Alberta’da MBA yaptı. Kanada’dayken Caterpillar’da Proje ve Planlama Yöneticisi olarak çalıştı. Türkiye’ye dönüşünün ardından Eti’de görev alan Aksu, yaklaşık 3,5 yıl Proje Mühendisi, ardından AR-GE Proje Yöneticisi ve Analiz-Raporlama Yöneticisi olarak görev yaptı. 2010 yılında LC Waikiki’ye transfer oldu ve sırasıyla Kurumsal Performans Yöneticisi, Organizasyon ve Performans Yöneticisi ve Uluslararası Perakende Planlama Müdürü görevlerinde bulundu. Temmuz 2015 itibariyle Alokasyon Stratejisi ve Süreç Geliştirme Direktörü olarak görev alan Aksu,

LC Waikiki’deki 7 yıllık deneyiminin ardından Ağustos 2017 itibariyle Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ekibine katıldı.

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