BOYDAK KARDEŞLERE VERİLEN HAPİS CEZASI BELLİ OLDU

KAYSERİ’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, eski Boydak Holding yöneticilerine ceza yağdı. Tutuklu sanıklar Hacı Boydaka 11 yıl 10 ay 15 ün, Memduh Boydaka 18 yıl, Şükrü Byodaka 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağa 7şer yıl 6şar ay hapis cezası verildi. Diğer tutuksuz sanık Halit Bayhan ise beraat etti. Mahkeme, ceza verilen 7 sanığa ait şirket hisselerinin de müsaderesine (devlete aktarılması) karar verdi. Mahkeme kararı gereğince şirket ortaklarının kişisel servetleri de devlete geçecek.

34 şirkete sahip, 8 ayrı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding yöneticilerine ilişkin Kayseri 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan FETÖ/PDY davasının 10uncu duruşmasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak, holding eski CEO’su Memduh Boydak, eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak, duruşmaya cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Tutuksuz sanıklar Erol, Mustafa, İlyas, Bekir Boydak ile damat Murat Bozdağ duruşmada hazır bulunurken, şirket eski insan kaynakları müdürü Halit Bayhan ise ameliyat olduğu için katılmadı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Duruşmada son savunmalarını yapan tutuklu sanıklardan Şükrü Boydak, 64 yaşında olduğunu belirterek, Kalp ve göğüs rahatsızlığım var. 15 ayrı ilaç kullanıyorum. Bu yaptığım şeylerin suç olduğunu bilseydim yapmazdım. Daha önce de söylediğim gibi Kayseri halkından, Türk milletinden, Cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum dedi. Hacı Boydak, sağlığının yerinde olduğunu; ancak bir hayırsever olduğu için beraat talep ettiğini belirtti. Memduh Boydak da bugüne kadar devlet ve millet için çalıştığını, bundan sonra da çalışmaya devam etmek istediğini söyleyerek beraat talep etti. Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini istedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Memduh Boydaka, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 18 yıl, Hacı Boydaka, silahlı terör örgütü üyeliğinden 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydaka da aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Erol, Mustafa, İlyas ve Bekir Boydak ile Murat Bozdağ, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Halit Bayhan ise beraat etti.

Mahkeme, sanıklar için, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engel olmak suçlarından ise beraat kararı verdi.

ŞİRKET HİSSELERİ DEVLETE AKTARILDI

Soruşturma kapsamında kayyum atanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen şirket hisseleriyle ilgili de mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, kardeş olan sanıklar Hacı, Memduh, Mustafa, Bekir ile diğer aile fertleri Şükrü, Erol ve İlyas Boydaka ait şirket hisselerinin müsaderesine (devlete aktarılması) karar verdi. Kararın açıklanması üzerine salonda bulunan sanıkların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak salondan çıkan sanık yakınlarını, diğer yakınları ve avukatları teskin etmeye çalıştı.

DİĞER DAVADA 3 SANIĞA CEZA

Aynı mahkemede sabah görülen ailenin diğer fertlerine ilişkin davada da karar çıktı. Duruşmada, silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek suçlarından tutuksuz yargılanan 6 sanıktan Yusuf Boydaka 7 yıl 6 ay, İbrahim Boydaka 2 yıl 1 ay, Sami Boydaka 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayşe Sema Boydak, Merve Boydak ve Mehmet Emin Boydak ise beraat etti.

MUSTAFA BOYDAK: TÜRKİYE İYİ OLSUN

Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Mustafa Boydak, Hayırlısı olsun. Hukuk yolu kapalı değil. Açıklanan nihai karar değil. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Şirketlerle ilgili karara ise bir şey diyemiyorum. Mahkeme bir karar verdi. Bunun da istinaf süreci var. Sağlık olsun, vatanımız var olsun. Önemli olan Türkiye iyi olsun dedi. Bekir Boydak da, Yüce Türk adaleti ne diyorsa odur. Gerekli itirazlarımızı yapacağız diye konuştu.

İDDİANAME

İddianamede Boydak ailesi, FETÖ/PDY’ye bilinçli, sistematik ve organize bir şekilde para yardımı yapmak, Asya Katılım Bankası’nın likiditesini iyileştirmek, örgüte organize ve sistematik bir çabayla mali finans sağlamakla suçlandı. Sanıkların, mevzuata aykırı şekilde holdingin kasasını beyin olarak kullanarak, paraya yön verdiği, 2008-2016 arasında örgüt ile iltisaklı dernek, vakıf ve kuruluşlara bağışta bulundukları, Türkçe Olimpiyatları’na destek verdikleri, Pensilvanya’daki villanın misafir odalarının tefrişini sağladıkları kaydedildi. Sanıkların, örgütle ilişkili 7 farklı vakıf ve kuruluşa, 2008-2016 döneminde toplamda 40 milyon 894 bin 351 lira 34 kuruş tutarında bağış ve yardım yaptığı da belirtildi.

HOLDİNG CEO’SU ERTEKİN: KARARA SAYGI DUYUYORUZ

TMSF tarafından kayyumla yönetilen Boydak Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, mahkemenin holdingle ilgili verdiği müsadere kararına ilişkini, "Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Mahkeme kararları hepimiz için geçerlidir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET