Bizim Toptan, tarihinin en büyük satış büyümesine imza attı

izim Toptan’ın Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 30,3 oranında artarak, 727,3 milyon TL’den 947,4 milyon TL’ye yükseldi.

Bizim Toptan, çok kanallı satış stratejisi ve şirket yönetiminin gerçekleştirdiği iyileştirmenin de etkisiyle toplam satış gelirini yılın ilk altı ayında da toplam 1,7 milyar TL ciro rakamına ulaştırdı.

Bizim Toptan’ın hem ikinci çeyrek hem de 2018’in ilk altı ayındaki büyüme rakamları tarihinin en yüksek rakamları olarak kayıtlara geçti.

Bizim Toptan’ın brüt karı da 2017’nin aynı döneminde elde edilen 57,7 milyon TL’den yüzde 63’lük artışla 94 milyon TL’ye yükseldi. Yılın ilk yarısında şirketin toplam brüt karı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 78,7 oranında artarak 175,2 milyon TL’ye ulaştı.

Bizim Toptan, ikinci çeyrekte FAVÖK tutarını ise geçen yılın aynı dönemine göre üç katı artışla 31.7 milyon TL’ye, FAVÖK marjını da bir önceki yıl aynı dönemdeki yüzde 1,1’den hızlı bir yükselişle yüzde 3,3’e ulaştırdı. Yılın ilk yarısında FAVÖK tutarı 55,8 milyon TL’ye FAVÖK marjı da yüzde 3,2’ye ulaşarak, geçen yılın aynı döneme göre önemli bir artışa işaret etti.

Bizim Toptan’ın ana tedarikçisi olduğu SEÇ Marketler’in büyümesi de yılın ilk yarısında hız kazandı. Bu kanalla yaratılan ciro tutarı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 58,2 artışla 122 milyon TL’ye ulaştı. Seç Marketler’de sisteme dahil olan iş ortağı market sayısı yılın ilk altı ayında 77 market artışıyla 381’den 458’e yükseldi.