"BİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

ADANA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Enterasan biçimde bu referandum, her ne hikmetse, Avrupalı bazı ülkeleri çok ilgilendirir hale geldi. Almanya, Hollanda, İsviçre ve bazı ülkeler art arda kararlar aldılar. Buralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları dahil olmak üzere, 'evet' yönünde kampanya yapmak isteyenlere müsaade etmediler, engeller çıkardılar. Aynı ülkeler PKK paçavraları altında yapılan mitinglere, bu ülkeyi, bu milleti, vatanımızı, bayrağımızı temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza tehdit içeren bir poster de dahil olmak üzere, PKK'lıların ve onların yandaşlarının miting yapmalarına izin veriyorlar, kapalı salon toplantıları yapmalarına izin veriyorlar." dedi.

Adana Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Akdağ, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.

Bakan Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Adana'da, Kozan ve Ceyhan ilçelerinde çeşitli programlara katılacağını söyledi.

Halk oylamasına 18 gün kaldığını belirten Akdağ, büyük bir heyecanla güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerlediklerini ifade etti.

Akdağ, kente yapılacak bin 550 yataklı şehir hastanesinde sona doğru gelindiğini belirterek, bölgenin merkez şehri Adana'nın mükemmel bir hastaneye layık olduğunu anlattı.

Kente ve ilçelere yapılacak sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Akdağ, "Bizim için Adana bir sağlık merkezi. Şehir hastanesi yapıldıktan sonra hem Adanalı kardeşlerimize, çevrede özellikle Osmaniye başta olmak üzere il ve ilçelere hizmet veren hastane olacak. Aynı zamanda sağlık turizmi açısından da bir hastaneye sahip olacağız. Bu hastanelerin konfor açısından da özellikleri çok iyi. Yüksek teknolojiyle bunları yan yana getirince yurt dışından da Adana'ya hastalar getireceğiz." diye konuştu.

- "Referandum Avrupalı bazı ülkeleri çok ilgilendirir hale geldi"

Akdağ, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek şöyle devam etti:

"Enterasan biçimde bu referandum, her ne hikmetse, Avrupalı bazı ülkeleri çok ilgilendirir hale geldi. Almanya, Hollanda, İsviçre ve bazı ülkeler art arda kararlar aldılar. Buralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları dahil olmak üzere, 'evet' yönünde kampanya yapmak isteyenlere müsaade etmediler, engeller çıkardılar. Aynı ülkeler PKK paçavraları altında yapılan mitinglere, bu ülkeyi, bu milleti, vatanımızı, bayrağımızı temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza tehdit içeren bir poster de dahil olmak üzere, PKK'lıların ve onların yandaşlarının miting yapmalarına izin veriyorlar, kapalı salon toplantıları yapmalarına izin veriyorlar. Adete bu ülkelerdeki bazı politikacılar, Türkiye'deki 'hayır' kampanyası yapan bazı politikacılarla el ele vermiş durumdadır. Milletimiz bunu değerlendiriyor. Almanya'nın, Hollanda'nın veya İsviçre'nin, Türkiye'deki bir anayasa değişikliğiyle ne ilgisi olabilir? Kendi işlerine baksınlar, Türk milleti Almanların, Hollandalıların veya İsviçre'nin söylediğini yapacak bir millet midir? Türk Milleti onların baskıları karşısında kararını mı değiştirecektir? Elbette öyle olmayacak. Bu millet tankların, ağır makineli tüfeklerin, helikopterlerin, uçakların saldırısı altında bile diz çökmemiş bir millettir, 15 Temmuz'da. Uzağa gitmeye gerek yok, bu millet bunu 15 Temmuz'da bunu göstermiş bir millettir."

- "Biz milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz"

Avrupa'daki bazı ülkelerin tutumunu eleştiren Akdağ, "İnşallah güçlü bir Türkiye hedefimize, 16 Nisan'da önemli bir hamleyle devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlenmesi lazım, ekonomisini geliştirmesi lazım, çocuklarımıza-gençlerimize yeni iş alanları açmak durumdayız. Sağlıkta yapacak birçok atılımımız var." diye konuştu.

Bakan Akdağ, her alanda istikrar ve güç gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi hızlı hareket etmeye, istikrar içinde hizmeti kolaylaştırmaya fırsat verir deyince bunu küçümseyenler var. Hükümetlerin zaten işi budur. Bazı partilerin yaptığı gibi biz milletimize yön vermeye, milletimizi dönüştürmeye çalışmıyoruz, biz milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Milletin gösterdiği doğrultuda gitmeye gayret ediyoruz. Millet bizden güçlü bir terör mücadelesi bekliyor, şükürler olsun bunu yapıyoruz. Millet bizden ekonomiyi iyileştirmemizi, iş alanları açmamızı bekliyor, yeni sistem bunu sağlayacak inşallah. Sağlam bir zemin, bu zeminin üstüne inşa edilen güçlü bir Türkiye."

Akdağ, Adanalıların da bu sürece destek vereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı