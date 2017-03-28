banner197
Ana SayfaGÜNCEL

"BİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

28 Mart 2017 Salı 12:52
Bu haber 463 kez okundu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Avrupa'daki bazı ülkelerin tutumunu eleştiren Akdağ, "İnşallah güçlü bir Türkiye hedefimize, 16 Nisan'da önemli bir hamleyle devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlenmesi lazım, ekonomisini geliştirmesi lazım, çocuklarımıza-gençlerimize yeni iş alanları açmak durumdayız. Sağlıkta yapacak birçok atılımımız var." diye konuştu.

ADANA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Enterasan biçimde bu referandum, her ne hikmetse, Avrupalı bazı ülkeleri çok ilgilendirir hale geldi. Almanya, Hollanda, İsviçre ve bazı ülkeler art arda kararlar aldılar. Buralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları dahil olmak üzere, 'evet' yönünde kampanya yapmak isteyenlere müsaade etmediler, engeller çıkardılar. Aynı ülkeler PKK paçavraları altında yapılan mitinglere, bu ülkeyi, bu milleti, vatanımızı, bayrağımızı temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza tehdit içeren bir poster de dahil olmak üzere, PKK'lıların ve onların yandaşlarının miting yapmalarına izin veriyorlar, kapalı salon toplantıları yapmalarına izin veriyorlar." dedi.

Adana Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Akdağ, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.

Bakan Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Adana'da, Kozan ve Ceyhan ilçelerinde çeşitli programlara katılacağını söyledi.

Halk oylamasına 18 gün kaldığını belirten Akdağ, büyük bir heyecanla güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerlediklerini ifade etti.  

Akdağ, kente yapılacak bin 550 yataklı şehir hastanesinde sona doğru gelindiğini belirterek, bölgenin merkez şehri Adana'nın mükemmel bir hastaneye layık olduğunu anlattı.

Kente ve ilçelere yapılacak sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Akdağ, "Bizim için Adana bir sağlık merkezi. Şehir hastanesi yapıldıktan sonra hem Adanalı kardeşlerimize, çevrede özellikle Osmaniye başta olmak üzere il ve ilçelere hizmet veren hastane olacak. Aynı zamanda sağlık turizmi açısından da bir hastaneye sahip olacağız. Bu hastanelerin konfor açısından da özellikleri çok iyi. Yüksek teknolojiyle bunları yan yana getirince yurt dışından da Adana'ya hastalar getireceğiz." diye konuştu.

- "Referandum Avrupalı bazı ülkeleri çok ilgilendirir hale geldi"

Akdağ, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek şöyle devam etti:

"Enterasan biçimde bu referandum, her ne hikmetse, Avrupalı bazı ülkeleri çok ilgilendirir hale geldi. Almanya, Hollanda, İsviçre ve bazı ülkeler art arda kararlar aldılar. Buralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları dahil olmak üzere, 'evet' yönünde kampanya yapmak isteyenlere müsaade etmediler, engeller çıkardılar. Aynı ülkeler PKK paçavraları altında yapılan mitinglere, bu ülkeyi, bu milleti, vatanımızı, bayrağımızı temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza tehdit içeren bir poster de dahil olmak üzere, PKK'lıların ve onların yandaşlarının miting yapmalarına izin veriyorlar, kapalı salon toplantıları yapmalarına izin veriyorlar. Adete bu ülkelerdeki bazı politikacılar, Türkiye'deki 'hayır' kampanyası yapan bazı politikacılarla el ele vermiş durumdadır. Milletimiz bunu değerlendiriyor. Almanya'nın, Hollanda'nın veya İsviçre'nin, Türkiye'deki bir anayasa değişikliğiyle ne ilgisi olabilir? Kendi işlerine baksınlar, Türk milleti Almanların, Hollandalıların veya İsviçre'nin söylediğini yapacak bir millet midir? Türk Milleti onların baskıları karşısında kararını mı değiştirecektir? Elbette öyle olmayacak. Bu millet tankların, ağır makineli tüfeklerin, helikopterlerin, uçakların saldırısı altında bile diz çökmemiş bir millettir, 15 Temmuz'da. Uzağa gitmeye gerek yok, bu millet bunu 15 Temmuz'da bunu göstermiş bir millettir."

- "Biz milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz"

Avrupa'daki bazı ülkelerin tutumunu eleştiren Akdağ, "İnşallah güçlü bir Türkiye hedefimize, 16 Nisan'da önemli bir hamleyle devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlenmesi lazım, ekonomisini geliştirmesi lazım, çocuklarımıza-gençlerimize yeni iş alanları açmak durumdayız. Sağlıkta yapacak birçok atılımımız var." diye konuştu.

Bakan Akdağ, her alanda istikrar ve güç gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi hızlı hareket etmeye, istikrar içinde hizmeti kolaylaştırmaya fırsat verir deyince bunu küçümseyenler var. Hükümetlerin zaten işi budur. Bazı partilerin yaptığı gibi biz milletimize yön vermeye, milletimizi dönüştürmeye çalışmıyoruz, biz milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Milletin gösterdiği doğrultuda gitmeye gayret ediyoruz. Millet bizden güçlü bir terör mücadelesi bekliyor, şükürler olsun bunu yapıyoruz. Millet bizden ekonomiyi iyileştirmemizi, iş alanları açmamızı bekliyor, yeni sistem bunu sağlayacak inşallah. Sağlam bir zemin, bu zeminin üstüne inşa edilen güçlü bir Türkiye."

Akdağ, Adanalıların da bu sürece destek vereceğine inandığını sözlerine ekledi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.