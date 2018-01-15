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Bitdefender Türkiye’ye üst düzey transfer

Siber güvenlik sektöründe satış ve pazarlama yönetimi konusundaki uzmanlığıyla markalaşan Alev Akkoyunlu, Bitdefender Türkiye yönetim kadrosuna yeni ortak olarak dahil oldu. COO görevini yürütecek olan Alev Akkoyunlu ile Bitdefender Türkiye, 2017 yılında yakaladığı başarı ivmesini sürdürmeyi ve daha geniş alanda çözüm ortaklarına ulaşmayı hedefliyor.

Bitdefender Türkiye’ye üst düzey transfer

Siber güvenlik sektöründe satış ve pazarlama yönetimi konusundaki uzmanlığıyla markalaşan Alev Akkoyunlu, Bitdefender Türkiye yönetim kadrosuna yeni ortak olarak dahil oldu. COO görevini yürütecek olan Alev Akkoyunlu ile Bitdefender Türkiye, 2017 yılında yakaladığı başarı ivmesini sürdürmeyi ve daha geniş alanda çözüm ortaklarına ulaşmayı hedefliyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:04
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Bitdefender Türkiye’ye üst düzey transfer

13 yılı aşkın süredir Eset Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Alev Akkoyunlu, Bitdefender Türkiye yönetim kademesine yeni ortak olarak dahil oldu. Bitdefender Türkiye’de COO görevini yürütecek olan Alev Akkoyunlu, konuya ilişkin açıklamasında “İşte uyum çok önemlidir. Takım arkadaşlarımla aynı dili konuşup tek hedefe koşarak, standartları birlikte tekrar yazacağımız yeni bir oluşumda yer almak benim için büyük bir motivasyon. Rakiplerimiz arasından sıyrılıp değişmeyen tek şey olan değişimi güvenlik sektöründe sağlamak için çalışacağız.” ifadelerinde bulundu. Dünyanın en önemli güvenlik teknolojisi markalarından Bitdefender ile el sıkışan Alev Akkoyunlu sektördeki 18 yıllık tecrübesini Bitdefender Türkiye ortaklığıyla taçlandıracak.

Alev Akkoyunlu’nun ekibe ve ortaklığa katılmasından büyük heyecan duyduğunu belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, “Güvenlik sektöründe uzun yıllar geçirmiş ve başarılı işlere imza atmış Alev Hanım’ın aramıza katılmış olması 2018 yılı hedeflerine daha hızlı ve emin adımlarla ulaşmamızda bize güç ve enerji katacaktır. Bu ortaklığın 2018’de çözüm ortakları ve son kullanıcı kanalında güzel iş birliktelikleri ile filizlendiğini göreceğimiz inancındayım.” açıklamalarında bulundu. Bitdefender Türkiye, deneyimli ismin yönetim kademesine eklenmesiyle 2017’de yakaladığı başarı ivmesini sürdürerek çözüm ortaklarına daha geniş alanda ulaşmayı hedefliyor.


Bitdefender Türkiye Hızla Yükseliyor
2017’de kurumsal müşteri sayısını bir önceki yıla göre %400 artıran Bitdefender Türkiye, yine aynı dönemde %160’ın üzerinde cirosal büyüme gerçekleştirdi. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, “2016 yılında tek yetkili distribütörü olduğumuz Bitdefender Antivirüs’ün, filizlenip büyümesi için gerekli heyecanı ve motivasyonu Alev Hanım’ın tecrübeleriyle 2018’de de koruyacağız.” dedi.


Alev Akkoyunlu Kimdir?
Son olarak 13 yıldır Eset Türkiye’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Alev Akkoyunlu, daha önce Servodata Bilgisayar’da Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulundu. 1979 doğumlu olan Akkoyunlu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Akkoyunlu, 1 çocuk sahibi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 15.01.2018 15:38
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