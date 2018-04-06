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Bilal Kadayıfçıoğlu Diyarbakır’da Aziz Yıldırım’ı ağırladı

Bilal Kadayıfçıoğlu Diyarbakır’da Aziz Yıldırım’ı ağırladı

06 Nisan 2018 Cuma 12:12
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Bilal Kadayıfçıoğlu Diyarbakır’da Aziz Yıldırım’ı ağırladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Diyarbekirspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun daveti üzerine geldiği Diyarbakır’da davul zurna ile karşılandı. Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyelerini havalimanından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbekirspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor yöneticileri ve taraftarları aldı. Yıldırım'a taraflarlar ve halk tarafından “Memleketine hoş geldin” pankartı açılarak yoğun ilgi gösterildi. Aziz Yuldırım daha sonra Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün gerçekleştirmiş olduğu "1907 okulda 1907 pota" projesi kapsamında  Sur ilçesine bağlı Soğanlı Köyü’ne giderek okuldaki potaların açılışını gerçekleştirdi.

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