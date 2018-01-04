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BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI..!

Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Murat Hazinedar ile birlikte 2 meclis üyesi ile birlikte, İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI..!

Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Murat Hazinedar ile birlikte 2 meclis üyesi ile birlikte, İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırdı.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:30
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BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI..!

İçişleri Bakanlığınca uzun süredir Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemlerinden dolayı görevinden uzaklaştırıldığı bildirilirken,  Hazinedar ile birlikte iki belediye meclis üyesi de görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil ile birlikte Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat HAZİNEDAR Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

Çetin Kırışgil'in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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