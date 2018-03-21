Berbere Gitmek İstemeyen Erkekler için Ev Konforunda, Fonksiyonel ve Hızlı Bakım

Siz de bu dertten kurtulmak için saçtan sakala ve vücut tüylerine kadar birçok fonksiyonu bulunan bir tasarım arayışındaysanız Yeni Philips MG5730 ile tanışmanın tam zamanı!

Yoğun iş ve okul temposunda vakit bulamayan ya da vakti olduğunda kalkıp berbere gitmeye üşenen erkekler, artık diledikleri zaman berberden yeni çıkmış gibi bir görümümü yakalıyor.

Yeni Philips MG5730, yüz, saç ve vücut için geliştirilen 11 başlığı ile ev konforunda ve vakit kaybetmeden bir bakımı mümkün kılıyor.



Çift Kesim Teknolojisi ile iki kat daha fazla bıçağa sahip olan ve maksimum hassasiyet sağlayan MG5730’in birbirine hafifçe sürterek makas gibi çalışan çelik bıçakları, kullanımla birlikte daha keskin hale geliyor ve 4 yıl kullanımın ardından bile ilk günkü keskinliğini koruyor.



Hassas Tıraş Başlığı ile düzeltme işlemi sonrasında yanak, çene ve boyunda şekillendirme sağlayan Philips MG5730, Hassas Metal Düzeltici başlığı ile keçi sakallar gibi özen gerektiren ince hatlarda ve kıvrımlarda maksimum kolaylık sunuyor.



Sakal, boyun, saç kenarları gibi keskin hatlar gerektiren bölgelerde kullanılan metal düzeltici başlığı, vücut tüylerinde de rahatlıkla uygulanabiliyor. Kauçuk tutma yeri, en hassas noktalarda bile kaymaya engel olarak kontrollü ve konforlu bir bakıma olanak tanıyor. Su geçirmez tasarımı sayesinde her kullanımdan sonra temizlenebilen MG5730, bu sayede uzun yıllar üstün performans sağlıyor.



MG5730, burun ve kulak düzelticisi ve darbeye karşı dayanıklı 7 farklı tarağı ile işe dönüşte ve yıl boyunca komple bakım olanağı tanıyor.



16 saat şarj ile 80 dakikaya kadar kablosuz kullanım sağlayan MG5730, temizleme fırçası, saklama çantası ve 4 yıl garantis i ile 279,99 TL’ye satışa sunuluyor.