Bebeğinizin ihtiyacı olan tüm besinler sütünüzde

Anneler ve bebeklerinin her türlü ihtiyacını düşünerek, anne sütüne verdiği önemle ürünlerini geliştiren Wee Baby, “Annelere Özel” ürün kategorisiyle onlara kolaylık sağlıyor. Avrupa standartlarındaki kalitesiyle, annelerin güven duyarak kullandığı ürünler üreten Wee Baby, bu kategorideki birçok ürünleriyle annelerin bebekleriyle olan hayatlarını kolaylaştırıyor.



Emziren annelerin en büyük yardımcısı

Wee Baby, “Annelere Özel” kategorisinde yer alan ürünü Elektrikli Göğüs Pompasıyla annelerin sütlerini kısa sürede sağmalarına imkân sağlıyor. Anne sütünün bebeklerin gelişimindeki öneminin farkında olan Wee Baby, bebeklerin uzun süre anne sütü ile beslenmelerine destek oluyor. Böylelikle de özellikle çalışan anneler, hem zamandan tasarruf ediyor, hem de sütleriyle bebeklerini daha uzun süre besleyebiliyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 175 TL.



Göğüs pedi cilt tahrişini önlüyor

Yeni emzirmeye başlayan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri kuşkusuz göğüs pedi. Her göğse uygun anatomik yapısıyla rahatlıkla kullanılabilen Wee Baby göğüs pedi, emzirme sonrasında göğüs uçlarında kalan fazla sütü emerek cildin kuru kalmasını sağlıyor. İpeksi yumuşaklığı, hava geçiren yapısı ve saf selülozdan oluşan emici dokusu sayesinde cildin tahriş olmasını önlüyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 11,5 TL

Kavramalı göğüs pedi

Emziren annelerin yardımına koşan diğer bir ürün ise, kavramalı göğüs pedi. Makromoleküllü jel emici tabakası fazla sütü hızla emerek, taşmayı ve giysilerdeki lekelenmeyi önlüyor. Estetik tasarımıyla göğsü daha iyi kavrayan ped, yapışkan bantları sayesinde de giysilere daha sıkı sabitleniyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 13,25 TL



Silikon göğüs koruyucu kalkan görevi görüyor

Emzirme esnasında çatlamış olan göğüsleri korumak için kullanılan Wee Baby Silikon göğüs koruyucu, göğüs ucunda kalkan görevi görüyor. Kokusuz ve tatsız silikondan üretildiği için bebeğin rahatlıkla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Hassas ve çatlamış göğüs uçlarını koruyarak bebeğin anne cildine temas etmeden rahat emmesini sağlıyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6,5 TL



Wee Baby’nin annelere özel kategorisinin yanı sıra diğer ürünleriyle ilgili daha detaylı bilgi için http://weebaby.com.tr/ adresli web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Wee Baby Hakkında:





1986 yılında kurulan Burda Bebek diş kaşıyıcısı ve bebe bardağı çeşitleriyle sektöre giriş yapmış, zaman içerisinde ürün portföyünü geliştirmiştir. Türkiye’de yerli olarak ürettiği ürünleriyle bebek ve annelerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.Ş. dünya sağlık standartlarının ve gelişen teknolojinin getirdiği yenilikleri üretim ve hizmet sürecine dahil etmeyi ilke edinmiş ve sürekli geliştirilen yeni model ve ürün çeşitleriyle, firmanın bugün Pazar lideri olan Wee Baby markası yaratılmıştır. Wee Baby markalı ürünlerin büyük bir çoğunluğu özel olarak geliştirilmiş modern makine parkuru ile yerli olarak uluslararası standartlarda üretilmekte ve tüm üretiminde FDA onaylı hammaddeler kullanılmaktadır. Bunun yanında çevreye duyarlı üretim prensibini benimseyen Burda Bebek A.S. Türkiye’de kendi kategorisinde Wee Baby markası ile ilk TSE belgesi alan yerli firma olmayı başarmıştır.





31 yıldır Türkiye’de annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.S. bugün Türkiye’de Wee Baby markası altında; Annelere Özel Ürünler, Beslenme ürünleri, Emzikler, Yardımcı ürünler ve Bakım ürünlerinden oluşan 400’ün üzerinde ürününü, 30.000’in üzerinde satış noktasında tüketicilerinin beğenisine sunmaktadır. Uluslararası standartlarda üretilen Wee Baby ürünleri aynı zamanda 20’nin üzerinde ülkeye de ihraç edilmektedir.