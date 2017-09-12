Bebeğinizin ihtiyacı olan tüm besinler sütünüzde

Emziren annelerin en büyük yardımcısı
Wee Baby, “Annelere Özel” kategorisinde yer alan ürünü Elektrikli Göğüs Pompasıyla annelerin sütlerini kısa sürede sağmalarına imkân sağlıyor. Anne sütünün bebeklerin gelişimindeki öneminin farkında olan Wee Baby, bebeklerin uzun süre anne sütü ile beslenmelerine destek oluyor. Böylelikle de özellikle çalışan anneler, hem zamandan tasarruf ediyor, hem de sütleriyle bebeklerini daha uzun süre besleyebiliyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 175 TL.
Göğüs pedi cilt tahrişini önlüyor
Yeni emzirmeye başlayan annelerin en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri kuşkusuz göğüs pedi. Her göğse uygun anatomik yapısıyla rahatlıkla kullanılabilen Wee Baby göğüs pedi, emzirme sonrasında göğüs uçlarında kalan fazla sütü emerek cildin kuru kalmasını sağlıyor. İpeksi yumuşaklığı, hava geçiren yapısı ve saf selülozdan oluşan emici dokusu sayesinde cildin tahriş olmasını önlüyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 11,5 TL
Emziren annelerin yardımına koşan diğer bir ürün ise, kavramalı göğüs pedi. Makromoleküllü jel emici tabakası fazla sütü hızla emerek, taşmayı ve giysilerdeki lekelenmeyi önlüyor. Estetik tasarımıyla göğsü daha iyi kavrayan ped, yapışkan bantları sayesinde de giysilere daha sıkı sabitleniyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 13,25 TL
Silikon göğüs koruyucu kalkan görevi görüyor
Emzirme esnasında çatlamış olan göğüsleri korumak için kullanılan Wee Baby Silikon göğüs koruyucu, göğüs ucunda kalkan görevi görüyor. Kokusuz ve tatsız silikondan üretildiği için bebeğin rahatlıkla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Hassas ve çatlamış göğüs uçlarını koruyarak bebeğin anne cildine temas etmeden rahat emmesini sağlıyor. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6,5 TL
Wee Baby’nin annelere özel kategorisinin yanı sıra diğer ürünleriyle ilgili daha detaylı bilgi için http://weebaby.com.tr/ adresli web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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