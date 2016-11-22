BAYRAMPAŞA'DAKİ İŞ YERİ YANGINI

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da ayakkabı tabanı imalathanesinde çıkan yangında binada mahsur kalan bir grup işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının olduğu bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini alırken, itfaiye görevlileri de kauçuk ve plastik ham maddesi bulunan imalathanedeki yangını söndürmek için köpükle müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle binanın çatısına çıkan yaklaşık 10 işçi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı işçilere, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre, yangının imalathanenin zemin katında çıktığı, kauçuk ve plastik ham maddelerin kısa sürede alev almasıyla üst katlara sıçradığı bildirildi.



İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Haber Ajansı