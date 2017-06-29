Bayram ve tatil etkisi Türkiye’yi Petya salgınından korudu

Türkiye daha az etkilendi amatehlike geçmemiş olabilir
ESET Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu Türkiye’nin Petya zararlı yazılımından en az etkilenen ülkeler içerisinde olduğunu belirtti. Buna karşın tehlikenin henüz geçmemiş olabileceğinin altını çizerek Microsoft'un Eternal Blue için yayınladığı yamanın hemen yapılması gerektiğini belirtti.
Kurumlar proaktif koruma ayarlarını da aktif tutmalı
Alev Akkoyunlu sözlerine şöyle devam etti; Yamanın yapılmadığı durumlarda,zararlı yazılım açık olan bilgisayara bulaştıktan sonra yönetici kullanıcı bilgilerini çalarak diğer bilgisayarlara da yayılabiliyor. Özellikle işletim sistemlerinin son güncellemelerini yapmamış, güvenlik yazılımının son sürümünü kullanmayan kullanıcıların tümü için risk var diyebiliriz. Ayrıca bu saldırıların sürekli değişik varyantlarının ortaya çıkıyor olması nedeniyle kurumların güvenlik yazılımlarının proaktif koruma ayarlarını da aktif tutması gerekiyor.
Yedek almayı sakın ihmal etmeyin
Saldırı ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya'yı vurmuş görünüyor. Türkiye'de henüz bize rapor edilen bir bulaşma veya salgın yok. Araya giren bayram tatilin de bunda etkisi vardır diye düşünüyoruz. Ancak gerekli önlemler alınmazsa ciddi şekilde yayılma ve zarar verme potansiyeli olabilir. İlk aşamada WannaCry saldırısında da belirttiğimiz gibi Microsoft'un yayınladığı yamayı yüklemek gerekiyor. Bunun dışında güncel bir antivirus/endpoint securtiy yazılımına sahip olmak, ayrıca gerekmedikçe sistemlere yönetici kullanıcısı ile bağlanmamak gerekiyor. Tüm önlemlerin yanı sıra kurumların kritik verilerinin mutlaka yedeklerini almaları ve mümkünse başkalarının ulaşamayacağı şifreli bir sistem altında tutmaları alınabilecek en temel önlemler arasında diyebiliriz
Ne yapmalı?
Mutlaka güncel ve proaktif bir güvenlik yazılımı kullanınız.
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