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BAŞKAN ERDOĞAN: CUMHURİYETİ ŞAHLANDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Başkan Erdoğan yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yabancı devlet başkanlarının da katıldığı törende konuşma yaptı. Başkan Erdoğan Külliye'deki yaptığı konuşmada, "Bugün burada milletimize 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: CUMHURİYETİ ŞAHLANDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Başkan Erdoğan yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yabancı devlet başkanlarının da katıldığı törende konuşma yaptı. Başkan Erdoğan Külliye'deki yaptığı konuşmada, "Bugün burada milletimize 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz." dedi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:38
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BAŞKAN ERDOĞAN: CUMHURİYETİ ŞAHLANDIRACAĞIZ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı  Göreve Başlama Töreni"nde davetlilere hitap etti.

Konuşmasına, "Değerli devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları  ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt  dışından gelen değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi  duygularımla muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Türkiye'nin  tarihinin bu en önemli gününde kendileriyle beraber oldukları için davetlilere  şükranlarını iletti.

Başkan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde oylarıyla dualarıyla  destekleriyle şahsını bu göreve layık gören vatandaşlara bir kez daha teşekkür  ederek, "Dünyanın her köşesinde kalpleri bizlerin başarısı için atan tüm  kardeşlerimize de sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada bizzat bulunarak veya  ekranları başından bizleri takip ederek sevincimizi paylaşan herkesi saygıyla  selamlıyorum." ifadesini kullandı.

"İlk cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi  Rabbime yalvarıyorum; bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar  olsun." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabbim, çıktığımız bu kutlu yolculukta ayaklarımızı doğruluk üzerine  sabit kıl. Rabbim, göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün  Rabbimize ve onun yarattıklarına yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa  hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab bizi hasetten  muhafaza eyle. Ya Rab bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle.

Allah'ım bizi, ailemizi bütün yol arkadaşlarımızı, yolların  tuzaklarından koru. Sen ki her şeye gücü yetensin, bu mübarek günde dileğimiz  odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi. Bugün çıktığımız kutlu  yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle ya  Rab. Allah'ım yalnız senden yardım dileriz, Rabbim bizi doğru yola, kendilerine  nimet verdiklerinin yoluna ilet amin, amin, amin."


"EFENDİLİĞE DEĞİL, ÖZELLİKLE MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Erdoğan, 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla "amin" dediğini  yineleyerek, "Rabbim nasip etti, bir kez daha milletimizin teveccühüyle bu göreve  geldik. Üstelik bu defa cumhurbaşkanlığı makamına, değişen yönetim sisteminin  gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle birlikte geldik. Allah bizi  milletimize mahcup etmesin, Rabbim milletimize ve tüm insanlığa yapacağımız  hizmetlerde yolumuzu aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın." diye konuştu.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde bulunduğunu vurgulayan Erdoğan,  "Biz, siyaseti hep Allah rızası için milletimize hizmet etmek için yaptık.  Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkar olmaya geldik. Hizmetkarlığına  talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık." dedi.

Başkan Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız  bırakmadı ve yolda koymadı" diyerek, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti.  Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun  bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız. Şairin dediği gibi 'Bütün iyi  kitapların sonunda, bütün gündüzlerin ve gecelerin sonunda meltemi senden esen,  soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır.'

Biz de Türkiye ve Türk milleti olarak, bugün burada sizlerin huzurunda  yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 150 yıla  yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca  yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz.  Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok  büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz."

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ZORLAMA DEĞİL"

Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap  sorma hakkına sahip olduğu cumhurbaşkanının çalışmalarını, yasama ve yargı  organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğine işaret eden Erdoğan, şunları  kaydetti:

"Belediye başkanlığımdan başlayarak, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı  görevlerim boyunca vesayetten darbelere, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara  kadar, her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin  tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi üç buçuk kat büyütürken,  karşılaştığımız sıkıntılar, bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu  göstermiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlama değil, tarihin bizi  yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye, Osmanlı'dan beri tarihinde ilk  defa kritik bir yol ayrımında tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil,  milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her  mücadelede yanımızda olan, bilhassa pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşacağımız  15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına istiklallerine ve istikballerine  sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum."


Erdoğan, aynı şekilde darbenin hemen ardından Mecliste yapılan anayasa  değişikliğini, 16 Nisan halk oylamasında kabul ederek, bu tarihi reforma destek  veren milletin her bir ferdine gönülden teşekkür etti.

Büyük İslam mütefekkiri İbni Haldun'un, "Coğrafya kaderdir" dediğini  aktaran Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimiz, çok  geniş bir coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. Bir başka ifadeyle,  Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşkın bir devlet geleneğini temsil etmektedir.  Bugün yine çok geniş bir coğrafyada hemen hepsinin de temsilcileri aramızda  bulunan tarihi süreklilik bakımından kendimizden ayrı görmediğimiz pek çok dost  ve kardeş devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun vatandaşları olarak  bizler, kaderimizin merkezine Anadolu'yu yerleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir  ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı  olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve iş birliği olduğuna  inanıyoruz." dedi. 

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı  Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bin yıl önce Malazgirt'te Anadolu'ya  serptikleri tohumların Türkiye Selçuklu Devleti ile hemen boy verdiğini  anımsattı.

Osmanlı'nın genç bir fidan olarak devraldığı devlet bayrağını,  İstanbul'un fethi ile üç kıta yedi iklimi içine alan ulu bir çınara  dönüştürdüğünü ifade eden Erdoğan, geçtiğimiz 100 yılın başlarında yaşlanan  çınarı Cumhuriyet aşısı ile yeniden gençleştirdiklerini belirtti.

"Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim  anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Milletin sağladığı imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü Meclis  güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Ülkemizin, isimleri farklı,  vahşetleri benzer hedefleri aynı olan terör örgütlerinin en yoğun saldırılarına  maruz kaldığı bir dönemde bu senaryoya karşı cevabımızı rabiamızla vermiştik. Tek  millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demiştik. Hamdolsun milletimizin  bizimle birlikte bu dört ilkeye sıkı sıkı sarıldığını gördük. Millet olarak bir  olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve böylece  tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk."

Erdoğan, milletin 24 Haziran'da sandıkta bir kez daha görevini yerine  getirdiğini hatırlattı.

"İNSANLIĞA LAZIM OLAN TEK ŞEY ADALET"

"Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası,  kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır."  ifadesini kullanan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vakit hedeflerimizde daha kararlı, daha hızlı şekilde yürüme  vaktidir. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk  imtihanı 2023 hedelerimize ulaşmak olacaktır. Böylece bizden sonraki nesillere  kendi vizyonlarını gerçekleştirecek güçte bir Türkiye bırakmayı amaçlıyoruz. Biz  paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, kardeşleriyle yol yürümekten, onlarla  kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. Dünyanın her anlamda bir yapılanma  sürecinde olduğu günümüzde bu yaklaşımın çok daha anlamlı ve değerli olduğunu  düşünüyoruz. Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye,  kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve iş  birliği olduğuna inanıyoruz."

"GÖNÜL SINIRLARIMIZIN HUDUDU YOKTUR"

Erdoğan, "Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere,  ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gidecektir. Bu şekilde  güçlenen Türkiye elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm  dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. Hep söylediğimiz gibi bizim  gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara gönül  sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir. Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için  sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu gece kabineyi açıklayarak yeni yönetim sisteminin mimarisine uygun  şekilde icraatlara başlayacaklarını belirten Erdoğan, yarın devlet geleneğine  uygun şekilde önce Azerbaycan'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk  ziyaretini yapacağını açıkladı.

Erdoğan, çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel'e gideceğini, cuma  günü Hacı Bayram Camisi'nde kılacakları cuma namazını müteakip kabinenin ilk  toplantısını gerçekleştireceklerini kaydetti.

"BÜROKRASİ DEĞİL HİZMET ÜRETEN BİR DEVLET YAPISI"

Artık alametifarikaları haline gelen reform ve bu reformlarla birlikte  yenilenmenin adımlarını da yeni kabineyle atacaklarını belirten Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi  sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir  devlet yapısını inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak, milli  iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip  olduğu tüm zenginliklerden köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın,  vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların  herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı  dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır."

"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ İNSANIMIZDIR"

Erdoğan, "En büyük zenginliğimiz insanımızdır, çalışkanlığı ve  üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı eğitimle teşvikle  daha etkin şekilde kullanmak için gereken her adımı atacağız. En önemli  önceliklerimizden biri maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini  bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller  yetiştirmek olacaktır." mesajını verdi.

Eğitim ve kültür politikalarına geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem  vereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi savunma sanayisinden sınır  güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10  ekonomisinden biri haline getirmek için makro ekonomik dengelerden yatırımlara  kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız." dedi.

"SOSYAL POLİTİKALAR BİZİM GÖRÜNMEYEN ZAFERİMİZDİR"

Bugüne kadar tamamladıkları projelerin en büyük referansları olduğunu  aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halen devam eden yatırımlarımızı ve milletimize taahhüt ettiğimiz  projeleri hayata geçirmekle kalmayacak çok daha büyük işlere imza atacağız.  Sosyal politikalar bizim görünmeyen zaferimizdir. Türkiye'yi hiç kimsenin  yokluktan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal  etmediği, geleceğinden umudunu kesmediği bir ülke haline getirme yolunda çok  büyük mesafe katettik. İnşallah yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet niteliğini  çok daha güçlü hale getireceğiz. Diğer tüm alanlarda da milletimize verdiğimiz  sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içinde  olacağız. Bir kez daha yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını diliyorum.  Cumhurbaşkanlığı Görevine Başlama Töreni'mize iştirakınız için her birinize ayrı  ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzü paylaşmak üzere  yurt dışından gelen tüm misafirlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum."

TREN KAZASI NEDENİYLE TÖRENİN KUTLAMA BÖLÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

Erdoğan, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında  meydana gelen tren kazası sebebiyle töreninin halk oyunları, lazer ve ışık  gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettiklerini bildirdi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı,  yaralılara şifa dileyen Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun, Rabb'im yar ve  yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Görevine Başlama Töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında, eşi Emine Erdoğan da yanında yer aldı. Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Töreni Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı  Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova  Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir  İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim  Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun  Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay  Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde,  Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz,  Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed  Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz,  Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti  Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da  izledi.

22 Devlet Başkanı'nın yanı sıra törene, birçok ülkeden devlet başkan  yardımcıları, parlamento başkanları ve başbakanları ile 6 uluslararası örgütün  temsilcisi de katıldı.

milliyet.com.tr

Son Güncelleme: 09.07.2018 23:41
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