BAŞKAN ERDOĞAN: CUMHURİYETİ ŞAHLANDIRACAĞIZ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nde davetlilere hitap etti.

Konuşmasına, "Değerli devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin bu en önemli gününde kendileriyle beraber oldukları için davetlilere şükranlarını iletti.

Başkan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde oylarıyla dualarıyla destekleriyle şahsını bu göreve layık gören vatandaşlara bir kez daha teşekkür ederek, "Dünyanın her köşesinde kalpleri bizlerin başarısı için atan tüm kardeşlerimize de sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada bizzat bulunarak veya ekranları başından bizleri takip ederek sevincimizi paylaşan herkesi saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

"İlk cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rabbime yalvarıyorum; bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabbim, çıktığımız bu kutlu yolculukta ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl. Rabbim, göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün Rabbimize ve onun yarattıklarına yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibirden muhafaza eyle. Ya Rab bizi hasetten muhafaza eyle. Ya Rab bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle.

Allah'ım bizi, ailemizi bütün yol arkadaşlarımızı, yolların tuzaklarından koru. Sen ki her şeye gücü yetensin, bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rabbi. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle ya Rab. Allah'ım yalnız senden yardım dileriz, Rabbim bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet amin, amin, amin."



"EFENDİLİĞE DEĞİL, ÖZELLİKLE MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Erdoğan, 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla "amin" dediğini yineleyerek, "Rabbim nasip etti, bir kez daha milletimizin teveccühüyle bu göreve geldik. Üstelik bu defa cumhurbaşkanlığı makamına, değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle birlikte geldik. Allah bizi milletimize mahcup etmesin, Rabbim milletimize ve tüm insanlığa yapacağımız hizmetlerde yolumuzu aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın." diye konuştu.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz, siyaseti hep Allah rızası için milletimize hizmet etmek için yaptık. Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkar olmaya geldik. Hizmetkarlığına talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık." dedi.

Başkan Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve yolda koymadı" diyerek, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız. Şairin dediği gibi 'Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin ve gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır.'

Biz de Türkiye ve Türk milleti olarak, bugün burada sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz."

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ZORLAMA DEĞİL"

Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu cumhurbaşkanının çalışmalarını, yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürüteceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığımdan başlayarak, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca vesayetten darbelere, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar, her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi üç buçuk kat büyütürken, karşılaştığımız sıkıntılar, bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye, Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan, bilhassa pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum."



Erdoğan, aynı şekilde darbenin hemen ardından Mecliste yapılan anayasa değişikliğini, 16 Nisan halk oylamasında kabul ederek, bu tarihi reforma destek veren milletin her bir ferdine gönülden teşekkür etti.

Büyük İslam mütefekkiri İbni Haldun'un, "Coğrafya kaderdir" dediğini aktaran Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimiz, çok geniş bir coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. Bir başka ifadeyle, Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşkın bir devlet geleneğini temsil etmektedir. Bugün yine çok geniş bir coğrafyada hemen hepsinin de temsilcileri aramızda bulunan tarihi süreklilik bakımından kendimizden ayrı görmediğimiz pek çok dost ve kardeş devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun vatandaşları olarak bizler, kaderimizin merkezine Anadolu'yu yerleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve iş birliği olduğuna inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bin yıl önce Malazgirt'te Anadolu'ya serptikleri tohumların Türkiye Selçuklu Devleti ile hemen boy verdiğini anımsattı.

Osmanlı'nın genç bir fidan olarak devraldığı devlet bayrağını, İstanbul'un fethi ile üç kıta yedi iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdüğünü ifade eden Erdoğan, geçtiğimiz 100 yılın başlarında yaşlanan çınarı Cumhuriyet aşısı ile yeniden gençleştirdiklerini belirtti.

"Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin sağladığı imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü Meclis güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Ülkemizin, isimleri farklı, vahşetleri benzer hedefleri aynı olan terör örgütlerinin en yoğun saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde bu senaryoya karşı cevabımızı rabiamızla vermiştik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demiştik. Hamdolsun milletimizin bizimle birlikte bu dört ilkeye sıkı sıkı sarıldığını gördük. Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk."

Erdoğan, milletin 24 Haziran'da sandıkta bir kez daha görevini yerine getirdiğini hatırlattı.

"İNSANLIĞA LAZIM OLAN TEK ŞEY ADALET"

"Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vakit hedeflerimizde daha kararlı, daha hızlı şekilde yürüme vaktidir. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedelerimize ulaşmak olacaktır. Böylece bizden sonraki nesillere kendi vizyonlarını gerçekleştirecek güçte bir Türkiye bırakmayı amaçlıyoruz. Biz paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, kardeşleriyle yol yürümekten, onlarla kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. Dünyanın her anlamda bir yapılanma sürecinde olduğu günümüzde bu yaklaşımın çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve iş birliği olduğuna inanıyoruz."

"GÖNÜL SINIRLARIMIZIN HUDUDU YOKTUR"

Erdoğan, "Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gidecektir. Bu şekilde güçlenen Türkiye elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. Hep söylediğimiz gibi bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir. Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu gece kabineyi açıklayarak yeni yönetim sisteminin mimarisine uygun şekilde icraatlara başlayacaklarını belirten Erdoğan, yarın devlet geleneğine uygun şekilde önce Azerbaycan'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretini yapacağını açıkladı.

Erdoğan, çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel'e gideceğini, cuma günü Hacı Bayram Camisi'nde kılacakları cuma namazını müteakip kabinenin ilk toplantısını gerçekleştireceklerini kaydetti.

"BÜROKRASİ DEĞİL HİZMET ÜRETEN BİR DEVLET YAPISI"

Artık alametifarikaları haline gelen reform ve bu reformlarla birlikte yenilenmenin adımlarını da yeni kabineyle atacaklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak, milli iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır."

"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ İNSANIMIZDIR"

Erdoğan, "En büyük zenginliğimiz insanımızdır, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı eğitimle teşvikle daha etkin şekilde kullanmak için gereken her adımı atacağız. En önemli önceliklerimizden biri maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır." mesajını verdi.

Eğitim ve kültür politikalarına geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi savunma sanayisinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız." dedi.

"SOSYAL POLİTİKALAR BİZİM GÖRÜNMEYEN ZAFERİMİZDİR"

Bugüne kadar tamamladıkları projelerin en büyük referansları olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halen devam eden yatırımlarımızı ve milletimize taahhüt ettiğimiz projeleri hayata geçirmekle kalmayacak çok daha büyük işlere imza atacağız. Sosyal politikalar bizim görünmeyen zaferimizdir. Türkiye'yi hiç kimsenin yokluktan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal etmediği, geleceğinden umudunu kesmediği bir ülke haline getirme yolunda çok büyük mesafe katettik. İnşallah yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hale getireceğiz. Diğer tüm alanlarda da milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içinde olacağız. Bir kez daha yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Görevine Başlama Töreni'mize iştirakınız için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzü paylaşmak üzere yurt dışından gelen tüm misafirlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum."

TREN KAZASI NEDENİYLE TÖRENİN KUTLAMA BÖLÜMLERİ İPTAL EDİLDİ

Erdoğan, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası sebebiyle töreninin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettiklerini bildirdi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun, Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Görevine Başlama Töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında, eşi Emine Erdoğan da yanında yer aldı. Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Töreni Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da izledi.

22 Devlet Başkanı'nın yanı sıra törene, birçok ülkeden devlet başkan yardımcıları, parlamento başkanları ve başbakanları ile 6 uluslararası örgütün temsilcisi de katıldı.

milliyet.com.tr