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Başkan bey dövizleri Roma'da harcıyor

Türkiye krizi aşmak için tasarruf önlemleri almaya çalışırken,TOBB Başkan'nın Oda ve Borsa Genel Sektererlerini Roma'da ağırladığı ''kaymak gezi'' camiada öfkeye yol açtı.Üyeler sosyal medyada Rıfat Hisarcıklıoğlu'na tepkiler yağdırdı.

Başkan bey dövizleri Roma'da harcıyor

Türkiye krizi aşmak için tasarruf önlemleri almaya çalışırken,TOBB Başkan'nın Oda ve Borsa Genel Sektererlerini Roma'da ağırladığı ''kaymak gezi'' camiada öfkeye yol açtı.Üyeler sosyal medyada Rıfat Hisarcıklıoğlu'na tepkiler yağdırdı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:25
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Başkan bey dövizleri Roma'da harcıyor

Bu tweetler olay oldu

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun 7 Aralık günü Roma'dan attığı tweet büyük tepkilere neden oldu.Türkiye Ekonomisi Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında tasarruf tedbirleri alırken TOBB'nin Onbinlerce dolar harcıyarak Oda ve Borsalar genel sekreterlerini bilgilendirme toplantısı adı altında Roma'da ağırlaması camia'da büyük tepkilere yol açtı.Üyelerin zar zor ödediği aidatlar ile Roma'da kaymak gezi düzenleyen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tepkiler karşısında sessizliğe büründü.TOBB üyeleri 20 yıla yakın bir süredir.Başkanlık görevini yürüten Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun sorumsuz tutum ve davranışlarını attıkları tweetlerle ile ağır bir şekilde eleştirdiler.

Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın Enflasyon ile Topyekün Mücadele amacı ile tüm kamu kurumlarında tasarruf genelgesi yayınlamasına rağmen bir kamu kurumu sayılan ve üyelerinin mecburen ödedikleri aidatlar ile bütçesini oluşturan TOBB Başkanı hakkında soruşturma açılması bekleniyor. 

Son Güncelleme: 17.12.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
TepkiRifat HisarcıklıoğluBaşkanıTOBB
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