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Başkan Akgün’e “En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü”

Ödüllere doymayan ve ortaya koyduğu projelerde bugüne kadar onlarca ödülün sahibi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün be kez “Yeşil Yaşam Projesi” kategorisinde “En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Başkan Akgün’e “En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü”

Ödüllere doymayan ve ortaya koyduğu projelerde bugüne kadar onlarca ödülün sahibi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün be kez “Yeşil Yaşam Projesi” kategorisinde “En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü”nü almaya hak kazandı.

14 Haziran 2019 Cuma 14:43
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Başkan Akgün’e “En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü”

15. Kent ve Yaşam Ödülleri törenine katılan Başkan Dr. Hasan Akgün, hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük mahalle parklarından biri olan “Büyük Atatürk Parkı” projesiyle “En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü”nü alarak bir kez daha Büyükçekmece halkının gururu oldu.

“İstanbul’a bir akciğer oluşturduk”

CHP önceki dönem milletvekili Umut Oran tarafından alan ödülü takdim edilen Başkan Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “İstanbul zor bir dönem yaşamaya devam ediyor. Maalesef 2019 yazını kaybettik. İstanbul halkı 1 yıl kaybetti. 1 yılın çok şeylere mal olduğunu burada bulunan herkes benden daha iyi biliyor ama 23 Haziran’dan sonra 16 milyon İstanbul halkının iradesi tecelli ve tescil edildikten sonra daha koşar adımla yürüyerek arayı kapatmaya çalışacağız. Çünkü biz hak ettik ve halk bize güven duydu, oyunu bize verdi. Türk demokrasisi bu seçimlerle beraber büyük bir ders almış, büyük bir ivme kazanmış olacak. Programda emeği geçenlere ve Yeni Arayışlar Platformuna çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece’de 3 buçuk milyon daha yeşil alan düzenliyoruz. Kişi başına 130 metre kare yeşil alan düşüyor. Avrupa standartlarının çok üzerinde bir şehir. İstanbul’a bir akciğer oluşturduk.”

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