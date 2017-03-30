banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Başkan Akgün: Avrupa siyasi hamle peşinde

30 Mart 2017 Perşembe 14:58
Bu haber 617 kez okundu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi’nden Türkiye aleyhine bir karar çıkmaması için Türk delegasyonunun büyük mücadele verdiğini ancak çabaların yetersiz kaldığını belirterek; “Ne yazık ki; Avrupa Konseyi’nden ülkemiz aleyhine siyasi bir karar çıkmıştır” dedi.

Başkan Akgün: Avrupa siyasi hamle peşinde
Türkiye aleyhinde hazırlanan rapor kabul edildi
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 32. Genel Kurulu’nda görüşülen Türkiye Raporu 111 kabul oyuna karşın 32 red oyuyla kabul edildi. Başkan Dr. Akgün, 18 kişilik Türk delegasyonu olarak yoğun çabalar ortaya koyduklarını ve zaman zaman Ukrayna, Polonya, Rusya ve Portekiz'in de desteğini almalarına rağmen Avrupa Konseyinden geçen olumsuz Türkiye Raporu’nun kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Dr. Akgün “Avrupa Konseyi’nde siyaseti değil ülkemizin menfaatini savunduk, ancak bu kararıyla Avrupa sadece siyasi bir hamle yaptı” dedi.

"Türkiye karşıtlarının siyasi oyunu”
Başkan Akgün, şöyle konuştu: “Biz Avrupalı bir ülkeyiz. Bu zamana kadar olan kazanımlar ve kurulmuş ilişkiler güncel siyasi manevralara feda edilmemeli. Günlük siyaset başka, ülkeler arası ilişki başkadır. Biz ülkemizi temsil ettiğimiz her yerde günlük siyaseti değil milli çıkarları düşünürüz. Ülkeler arası rekabet hiçbir zaman ilişkileri kopma noktasına getirmemelidir. Avrupa fikri, bugün bazı Avrupa ülkelerinde sesleri yüksek çıkan aşırı sağ, yabancı ve Müslüman düşmanı kesimin fikri değildir, olmamalıdır. Bazı Avrupa ülkelerinin son dönemdeki Türkiye karşıtlığını ve siyasi oyunlarını biliyoruz. Bu bilinçle bundan önce olduğu gibi bundan sonrada ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Kasoulides: Kıbrıs’ta çözüm referanduma takıldı!
Başkan Akgün, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı, Ioannis Kasoulides’in; “Kıbrıs’ın federatif bir yönetime kavuşturulması için, Cenevre de çözüm noktasına gelmiştik ancak Türkiye’deki referandum bunu şimdilik engelledi. Kıbrıs’ta çözüme ulaşılacaktır. Ancak Türk askerinin mutlak surette çekilmesi şartı ve Türkiye’nin askeri müdahale hakkı kaldırılması -Garantörlük hakkı- şarttır” dediğini de sözlerine ekledi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.