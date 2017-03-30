Başkan Akgün: Avrupa siyasi hamle peşinde

Türkiye aleyhinde hazırlanan rapor kabul edildi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 32. Genel Kurulu’nda görüşülen Türkiye Raporu 111 kabul oyuna karşın 32 red oyuyla kabul edildi. Başkan Dr. Akgün, 18 kişilik Türk delegasyonu olarak yoğun çabalar ortaya koyduklarını ve zaman zaman Ukrayna, Polonya, Rusya ve Portekiz'in de desteğini almalarına rağmen Avrupa Konseyinden geçen olumsuz Türkiye Raporu’nun kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Dr. Akgün “Avrupa Konseyi’nde siyaseti değil ülkemizin menfaatini savunduk, ancak bu kararıyla Avrupa sadece siyasi bir hamle yaptı” dedi.



"Türkiye karşıtlarının siyasi oyunu”

Başkan Akgün, şöyle konuştu: “Biz Avrupalı bir ülkeyiz. Bu zamana kadar olan kazanımlar ve kurulmuş ilişkiler güncel siyasi manevralara feda edilmemeli. Günlük siyaset başka, ülkeler arası ilişki başkadır. Biz ülkemizi temsil ettiğimiz her yerde günlük siyaseti değil milli çıkarları düşünürüz. Ülkeler arası rekabet hiçbir zaman ilişkileri kopma noktasına getirmemelidir. Avrupa fikri, bugün bazı Avrupa ülkelerinde sesleri yüksek çıkan aşırı sağ, yabancı ve Müslüman düşmanı kesimin fikri değildir, olmamalıdır. Bazı Avrupa ülkelerinin son dönemdeki Türkiye karşıtlığını ve siyasi oyunlarını biliyoruz. Bu bilinçle bundan önce olduğu gibi bundan sonrada ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”



Kasoulides: Kıbrıs’ta çözüm referanduma takıldı!

Başkan Akgün, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı, Ioannis Kasoulides’in; “Kıbrıs’ın federatif bir yönetime kavuşturulması için, Cenevre de çözüm noktasına gelmiştik ancak Türkiye’deki referandum bunu şimdilik engelledi. Kıbrıs’ta çözüme ulaşılacaktır. Ancak Türk askerinin mutlak surette çekilmesi şartı ve Türkiye’nin askeri müdahale hakkı kaldırılması -Garantörlük hakkı- şarttır” dediğini de sözlerine ekledi.