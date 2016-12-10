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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ AÇIKLAMASI

10 Aralık 2016 Cumartesi 19:21
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Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, " Titiz, yoğun bir çalışma sonucu, sınırlı diyebileceğimiz bu anayasa değişiklik teklifini hazırladık. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra iş Meclis'te." dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ AÇIKLAMASI
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Bugün AK Parti Grubu olarak 316 milletvekili arkadaşımızın imzalarının olduğu anayasa değişiklik teklifini arkadaşlarımız teslim ettiler. Tabii bu çalışmanın bu safhaya gelmesinde MHP'nin büyük katkısı var. Öncelikle Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm emeği geçen AK Parti, MHP'den arkadaşlara teşekkür ediyorum. Titiz, yoğun bir çalışma sonucu, sınırlı diyebileceğimiz bu anayasa değişiklik teklifini hazırladık. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra iş Meclis'te." dedi.

İçerikle ilgili pazar günü çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ayak üstü içerikte şu var, bu var diye söylemem eksik bilgiye dayalı olur. Şu kadarını söyleyeyim, getirilen değişiklik teklifinde bir esas maddeler var, bir de uyum maddeleri, geçici maddeler ve geçiş hükümleri var. Toplam 21 madde. Bu 21 maddenin yanılmıyorsam 18'i esas maddelerden oluşuyor. Diğerleri de geçiş, uyum ve geçici maddelerden oluşuyor."

Anadolu Haber Ajansı
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