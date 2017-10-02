BARİLLA GIDA’NIN YENİ GENEL MÜDÜRÜ PİERO MİRRA OLDU

Türkiye'deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere dünya çapında toplam 28 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan Barilla'da 2002 yılından bugüne farklı sorumluluklar üstlenen Piero Mirra, Barilla Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak atandı.

La Sapienza Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bolonya Alma Graduate School’da MBA programını tamamlayan Piero Mirra, profesyonel iş hayatına 1995 yılında Stratejik Danışman olarak başladı. 2000 yılında bir İtalyan şirketinde CFO olarak görev alan Mirra, 2002 yılında Avrupa Bölgesi ve İtalya CBD’nin Finans Direktörü olarak Barilla’ya katıldı. 2004 yılında Barilla İtalya’da “Müşteri Hizmetleri” Satış Departmanı’na geçiş yapan, artan sorumluluklarıyla birlikte son olarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Mirra, sektördeki pazar deneyimi ile Barilla’nın en büyük ve önemli bölgelerini yönetti. 1 Eylül 2017’den itibaren Büyük Çin Bölgesi'ne atanan Güneş Karababa'dan boşalan görevi devralan Piero Mirra, Barilla'nın Türkiye’de devam eden büyüme stratejisine liderlik yapacak. Piero Mirra evli ve 2 çocuk babası.

Basın Bülteni