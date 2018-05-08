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Bankasurans 4.0 ile Dijital dönüşüm başladı

KOOP Fintech Hub tarafından Acerpro desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk yeni nesil sigorta teknolojileri konferansı Insure & Innovate’de Acerpro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer ve Garanti Bankası Sigorta ve Emeklilik Koordinasyon Direktörü Murat İman “Bankasurans” paneli ile bankacılık ve sigortacılıkta dijitalleşmedeki son noktayı paylaştılar.

Bankasurans 4.0 ile Dijital dönüşüm başladı

KOOP Fintech Hub tarafından Acerpro desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk yeni nesil sigorta teknolojileri konferansı Insure & Innovate’de Acerpro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer ve Garanti Bankası Sigorta ve Emeklilik Koordinasyon Direktörü Murat İman “Bankasurans” paneli ile bankacılık ve sigortacılıkta dijitalleşmedeki son noktayı paylaştılar.

08 Mayıs 2018 Salı 14:47
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Bankasurans 4.0 ile Dijital dönüşüm başladı

Dijitalleşme ile bankacılık ve sigortacılıkta işleyişin geleneksel yöntemlerden farklılaştığını belirten Acerpro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, “Dijitalleşme ile sigorta şirketleri, bankalarla entegre olmaya başladı. Sigorta şirketleri ile bir bankaların entegre olabilmesi için iki kurumunda aynı lisanı kullanması gerekiyor. Bu konuda çok farklı deneyimler elde ettik.  Bankasurans’tan edindiğimiz deneyimler ile Acente ve brokerların dijitalleşmesi için çalışmalara başladık. Çalıştığımız her acente ve broker artık birer insurtech şirketi gibi, müşterilerine ileri teknolojilerle hizmet vermeye başlayacak.” dedi.

“Sigorta şirketleri ile bankaları entegre ettik”
Bankaların en çok zorlandığı kısmın bir sigorta şirketiyle ürün geliştirmek olduğunu söyleyen Acer, “Geliştirilen ürünün çok kısa sürede çalışıyor olması lazım. 6 ay - 1 sene gibi rakamlar, çok uzun süreler. En fazla birkaç hafta içinde o ürünün geliştirilip; şubeler, web sitesi, mobil uygulama, ATM, kiosk gibi her türlü kanala uyumlu hale gelmesi ve eğitimleriyle beraber hazır olması gerekiyor. Acerpro olarak 2005’den bu yana Türkiye’de Bankasurans Platformu gerçekleştirerek, önemli deneyimler elde ettik. Deneyimlerimizle bankaların en zorlandığı kısım olan sigorta şirketleriyle full entegresini sağladık” diye konuştu.

 “Bankasurans 4.0 Dönemi Başlıyor”
Bankasurans gelişim süreçlerinden bahseden Acer, “Bankacılık ürünleri ile ilişkili sigorta ürünleri sunuluyorsa buna Bankasurans 1.0, çapraz satışlar ile müşterinin diğer sigorta ihtiyaçları karşılanıyorsa buna Bankasurans 2.0, müşteri bağlılığı ve CRM uygulamaları ile müşterinin sigorta ihtiyaçları karşılanıyorsa buna Bankasurans 3.0, banka tarafından tüm sigorta işlemleri, tüm dijital kanallar üzerinden müşterilere sunuluyorsa buna Bankasurans 4.0 deniliyor. 

Bankasurans 4.0 bilinen karşılığı Dijital Bankasurans’tır. Türkiye’de ve dünya’da bu konuda yoğun çalışmalar sürüyor. Biz de AcerPro olarak bankaların Bankasurans 4.0 sistemine geçebilmesi için tüm altyapılarımızı hazır hale getirmiş durumdayız. Önümüzdeki yıllarda insurtech sisteminin gelişmesi ve bankasurans sistemi ile birleşmesinden de Bankasurans 5.0 çıkmasını öngörüyorum.

Bankaların; müşterileri risklerini anlık izleyebilecekleri, riskleri meydana gelmeden önlem alabilecekleri sistemler kullanması, insurtech’in en önemli faaliyet konularını oluşturacaktır.” şeklinde açıkladı.

“Bankacılık dijitale geçti”
Bankacılık ve sigortacılıkta dijitalleşmenin konuşulduğu panelde Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İman, Türkiye’de 81 milyon vatandaşın yüzde 77’sinin akıllı telefon sahibi olduğunu belirterek, “54 milyon internet kullanıcısı var ve bu kullanıcılar sosyal medyada ortalama 2 buçuk saat vakit geçiriyor. Garanti Bankası olarak aktif dijital kullanıcı sayımız 6.3 milyon. Her ay kazandığımız 133 bin yeni müşterimizin yarısı dijital portallarımızı kullanmaya başladı. Bu rakamlar ile bankacılığın büyük oranda dijitale geçtiğini söyleyebiliriz” dedi.

Dijitalleşme aracısızlaşmayı da beraberinde getiriyor
Şubelerin de dijitalleşmeye gittiğini söyleyen İman “Bankayla aramızdaki tek aracımız artık elimizdeki akıllı telefon. Müşterilerimiz bankaya gelmek yerine işlerini telefonuyla halletmeyi tercih ediyor. Sizin de müşteri talebine göre dijitalleşmeyi takip edip, sürekli geliştirmeniz, yeniliklere açık olmanız ve mutlaka bu alanda yer almanız gerekiyor” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 15:13
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